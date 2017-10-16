«Адмирал» без Андриевского: две игры – две победы

Выездную серию игр Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» начал с побед. 12 октября в Новосибирске встреча с «Сибирью» завершилась в пользу владивостокцев – 2:4. А через два дня, 14 октября, в Ханты-Мансийске со счетом 1:3 «Югра» уступила «морякам».

…В Новосибирске игра началась с натиска сибиряков, во время которого за нашего вратаря Игоря Бобкова сыграла перекладина, а приморцы получили большинство: был удален нападающий хозяев – финский легионер Энлунд Йонас Энлунд. Но справиться с «Сибирью» с первого раза не получилось. Хозяева выстояли и вновь ринулись в атаку. Подвел «Сибирь» вновь Энлунд Йонас, который у борта чуть не оторвал ногу нашему нападающему Дмитрию Саюстову, но судьи ограничились двухминутным штрафом. Две минуты «моряки» нагружали ворота хозяев и испытывали его вратаря – чеха Александра Салака бросками, а когда оштрафованный Энлунд Йонас готовился выйти на лед, нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев первым успел на добивание и открыл счет.

Стоит отметить, что к 9-й минуте второго периода арбитры дважды оставляли «Адмирал» втроем, и оба раза наша команда сумела отбиться, а вот в расстановке пять на четыре защитник сибиряков Андрей Ермаков сократил разрыв в счете.

Впрочем, приморец Павел Макаренко через минуту охладил пыл хозяев классным кистевым броском в «девятку», а заодно отправил Александра Салака на скамейку запасных.

Четвертую шайбу и вновь в большинстве (опять был удален Энлунд) забросил Владимир Ткачев, а с трибун раздался недовольный и продолжительный свист. До перерыва легионер сибиряков швед Александр Бергстрем одну шайбу сумел отквитать.

Отметим, что «Адмирал» впервые в истории сумел победить в Новосибирске и забросить больше двух шайб за игру.

И еще: «моряки» выиграли первую встречу после увольнения Александра Андриевского и назначения и.о. главного тренера Фредрика Стиллмана. Капитан «Адмирала» Оскарс Бартулис подвел итоги встречи в Новосибирске.

– Всегда после смены тренера что-то меняется. Чуть-чуть, но это есть, – приводит слова капитана пресс-служба ХК «Адмирал». – Конечно, за один день изменить все невозможно. Фредрик внес небольшие изменения, каждый день он привносит что-то новое. Опять же сегодня что-то получилось, что-то нет. Хорошо начали игру и весь матч провели ровно. Самое же главное – это большинство и меньшинство. В игре с «Сибирью» мы выстояли три на пять, а сами в большинстве забросили дважды. И вообще, старались отключиться от всего, что происходит вокруг команды, что пишут и говорят. Все знают, что делать на льду. Необходимо было настроиться, не обращая внимания ни на какие внешние факторы. Нам это удалось. Будем стараться в следующей встрече играть еще лучше.

И действительно постарались: 14 октября в Ханты-Мансийске со счетом 1:3 местная «Югра» проиграла «Адмиралу».

На старте «Адмирал» сразу перевел игру в зону «Югры» и начал планомерно расстреливать вратаря хозяев поля Илью Проскурякова. Голкипер, кстати, проведший сезон 2014/2015 года во Владивостоке, держался долго, сумел сохранить ворота в неприкосновенности, когда хозяева впервые остались в меньшинстве, но за 13 секунд до сирены оказался бессилен и он. Счет в большинстве открыл нападающий гостей Максим Казаков.

В самом начале второго периода «Адмирал» выстоял в меньшинстве, а затем удвоил преимущество. Отличился нападающий Виктор Александров, проводивший 550-й матч в чемпионатах России.

В третьем периоде «мамонты» (так еще называют игроков «Югры») вернули интригу матчу усилиями своего нападающего Павла Шэна. Но ненадолго. Нападающий «моряков» Дамир Жафяров убежал на рандеву с Проскуряковым и хладнокровно его переиграл, установив окончательный счет в матче.

– Мы заработали три очка в нашу копилку, и это была главная наша цель этой игры, – прокомментировал итоги встречи на послематчевой пресс-конференции Фредрик Стиллман. – Не все было гладко, игра была сложная, напряженная, и команде есть над чем поработать.Теперь будем стараться выиграть следующий матч!

Главный тренер ХК «Югра» Анатолий Емелин поздравил «Адмирал» с победой. Интересно, что «Югра» готовилась к чемпионату и стартовала в нем под руководством Игоря Захаркина, однако специалист был отправлен в отставку. На смену Захаркину пришел Анатолий Емелин. Он назвал причины проигрыша его подопечных.

– Мы сегодня были очень медленны, это наше худшее катание, – считает Анатолий Емелин. – Не было полной самоотдачи игроков.

Следующая игра состоится в Омске. Третьим выездным соперником «Адмирала» станет «Авангард». По данным пресс-службы владивостокского клуба, в составах «Адмирала» и «Авангарда» выступают 11 хоккеистов, успевших поиграть за оба клуба. В составе «ястребов» хорошо знакомые приморским болельщикам защитник Никита Лисов (90 игр за «Адмирал») и нападающий Михаил Фисенко (98).

Из игроков нынешнего «Адмирала» примеряли красно-бело-черную форму «ястребов» Виктор Александров, Николай Глухов, Максим Казаков, Вадим Краснослободцев, Тигран Манукян, Павел Махановский, Иван Мищенко, Самвел Мнацян и Владимир Ткачев.