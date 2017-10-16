Собери купюру сам

Познакомиться с макетами и образцами новых купюр и даже сфотографироваться на их фоне могли все владивостокцы и гости города, пришедшие на день открытых дверей Дальневосточного ГУ Банка России.

В минувшую субботу, 14 октября, во дворе и самом здании Дальневосточного главка Центробанка прошли мероприятия, приуроченные к выпуску 2000- и 200-рублевых банкнот. Хотя самих новых денег в Приморье пока нет, в торговом обороте они появятся уже скоро – буквально в этом месяце, отметил начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.

Ну а для посетителей здания на Светланской, 71 была подготовлена целая программа. Желающие поучаствовали в викторинах и конкурсах, побывали на экскурсии по музею, экспонаты которого рассказывают о деятельности Дальневосточного ГУ ЦБ в разные исторические периоды. Граждане прослушали лекции по финансовой грамотности, об уровне защиты новых денег, узнали, как определить подлинность купюр «на ощупь и глазок», а также с помощью специальной техники.

Кроме того, гости обращались за консультациями к специалистам. Очень многие интересовались, как действует система страхования вкладов, а также хотели узнать о подводных камнях потребительского кредитования: что необходимо учитывать при оформлении займа, на какие пункты договора обязательно обращать внимание.

Много было вопросов о карте «Мир». Люди спрашивали о ее возможностях, чем отличается национальная платежная система от других.

Нашлось интересное занятие и для детей. Пока взрослые разбирались в серьезных темах и повышали свою финансовую грамотность, малыши проводили время с неменьшим удовольствием: делали поделки из настоящих денег, вернее, из денежной обрези. А также складывали из пазлов купюры, придумывали и рисовали дизайн банковских карт.

Кроме того, посетители не упускали уникальной возможности сфотографироваться в настоящем инкассаторском автомобиле или фотобудке.