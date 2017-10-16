Резидентам напомнили о преференциях

Резиденты свободного порта Владивосток пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования. Благодаря этому их нагрузка в четыре раза ниже, чем в целом по стране.

Такое заявление сделал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков на пресс-конференции «Два года свободному порту Владивосток», сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним: сейчас режим свободного порта Владивосток действует в 21 муниципальном районе пяти дальневосточных регионов – в Приморье, на Камчатке, Чукотке, в Сахалинской области, Хабаровском крае. При этом, где именно проходила конференция, пресс-служба не уточняет.

– На территориях СПВ действуют особые условия осуществления бизнеса. Прежде всего это льготы по налогам и страховым платежам. По методике Всемирного банка совокупная налоговая нагрузка на предприятия в России, включая страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, в медицинский фонд, составляет 47 процентов. В свободном порту такая совокупная нагрузка на предприятия составляет 10,7 процента на 10 лет. В таких условиях выгодно осуществлять инвестиции, риск, связанный с ними, ниже, а их окупаемость значительно быстрее, – отметил Павел Волков.

По его словам, для резидентов свободного порта Владивосток действуют такие преференции, как предоставление земельных участков без торгов, возможность привлекать иностранную рабочую силу без квот до 20 процентов от кадрового состава предприятий, сокращенное время для проведения плановых (не более 50 дней) и внеплановых проверок (не более 5 дней). При этом согласование внеплановых проверок проходит через Минвостокразвития.

– Как показывает практика, мы часто отказываем в согласовании таких проверок, – подчеркнул замминистра.

– Также есть преференции в градостроительной деятельности. Резидент СПВ получает преференции и в области таможенного регулирования. Прежде всего это режим свободной таможенной зоны, который позволяет беспошлинно ввозить и перерабатывать товары. Каждый резидент может ею воспользоваться. Действует так называемый зеленый коридор для декларирования товаров. На территориях свободного порта Владивосток в пунктах пропуска находятся только пограничники и таможенники, представителей других контрольно-надзорных органов нет, а их полномочия переданы таможенным органам, которые отвечают за скорость декларирования и прохождения грузов, – рассказал замминистра.

Инвесторам помогает решать вопросы Наблюдательный совет. В его состав входят главы регионов, муниципалитетов, федеральные чиновники различного уровня. Возглавляет Наблюдательный совет вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

– Функция Наблюдательного совета преследует как стратегические, так и тактические цели, например, защита резидентов. Как правило, защиты Наблюдательного совета хватает для того, чтобы решить все законные требования резидентов. Это также немаловажная задача, которая стоит для развития региона в целом, – считает Павел Волков.