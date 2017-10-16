Экологическую сознательность граждан поднимут с помощью рубля

Тех, кто мусорит на улицах и на природе, накажут штрафами. А граждане, сортирующие свои отходы, смогут платить меньшую квартплату, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, предает vestifinance.ru.

– Мы внесли в правительство проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь мусорящие в лесу и у водоемов граждане будут оштрафованы на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Сама норма гораздо шире, она предусматривает ответственность граждан за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортированию, утилизации, размещению отходов, – отметил Донской в интервью «Российской газете».

Речь идет о разграничении ответственности за такие нарушения. Граждан обяжут отвечать не вообще, а за конкретный проступок.

– Виды нарушений пропишем в КоАП, и по каждому будет установлен свой штраф. По крайней мере, у людей появится стимул не мусорить в публичных и непубличных местах. Штрафы составляют 1-2 тыс. руб., но мы рассматриваем возможность их увеличения до 10 тыс. руб., – подчеркнул министр.

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий возможность раздельного сбора отходов управляющей компанией (УК) и товариществом собственников жилья (ТСЖ). Законопроект содержит нормы, которые, в частности, уточняют порядок раздельного сбора мусора.

– Мы предлагаем включить в этот проект механизм, который позволил бы устанавливать льготы для граждан, если они сортируют мусор. Тем самым они уже помогают операторам – компаниям, которые собирают отходы, выделяя из него полезные компоненты, которые потом можно будет продать, заработав на этом и подняв в целом эффективность сбора и утилизации ТКО, – заявил глава Минприроды. Если такой механизм появится в законе, то квартплата для сознательных граждан снизится, заключил Донской.