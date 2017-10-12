Модный размер – естественный

Пластический хирург – о самых распространенных операциях и желаниях пациентов

Какие пластические операции самые востребованные сегодня, как устраняют последствия неудачных пластических операций, какие психологические проблемы пациенток решают хирургическим способом – об этом корреспондент портала «Медновости» Семен Кваша поговорил с известным российским пластическим и реконструктивным хирургом, руководителем клиники, профессором, д.м.н. Сергеем Блохиным.

«Проблемы возникают, когда пациент сам знает, как необходимо выполнять операцию»

– Какие процедуры и операции самые распространенные? За чем сейчас приходят люди и что они хотят себе сделать?

– Сегодня сказать, что, например, увеличение груди или пластика носа – это самые популярные операции, будет неправильным. Потому что для каждой возрастной группы пациентов актуальны свои операции. Для женщин от 45 до 60 лет – это anti-age-комплекс (фейслифтинг, блефаропластика, платизмопластика), для девушек 18–30 лет – ринопластика и эндопротезирование груди. Но опять же каждый случай индивидуален. Например, в ситуации, когда после кормления даже в молодом возрасте грудь может потерять свой объем, образоваться птоз (опущение груди), речь пойдет только о подтяжке. И таких пациенток очень много. Нельзя делать статистику по операциям, необходимо смотреть на запросы самих пациентов.

– Может быть, есть какой-то неофициальный рейтинг?

– Возможно, он есть, но я очень сомневаюсь в его достоверности, так как в нашей стране большинство клиник частные и узнать о точном количестве операций в каждой из них не представляется возможным. В той же Америке статистика по пластическим операциям открыта, каждый пользователь Сети может найти эту информацию, она находится в открытом доступе. Но у них и отношения к пластике совершенно другое.

– Можно ли тут говорить о моде? Допустим, раньше было модно делать небольшую грудь, а сейчас большую и естественной формы или наоборот.

– Да, определенная мода есть. Если еще несколько лет назад большая грудь и кукольный нос считались эталонами красоты, то сегодня большинство пациентов стремятся сохранить свою индивидуальность. Если делать грудь – то максимально естественно, если речь идет о лице – то все вмешательства предельно аккуратны. В свое время (в конце 90-х – начале 2000-х годов) многие пострадали от рук непрофессионалов. Например, как вам введение в область лица, губ и даже груди жидкого силикона или вазелина? К нам до сих пор приходят пациенты на удаление биополимерных веществ из различных частей тела.

– Кто к вам приходит и что это за люди?

– На самом деле все пациенты очень разные. Приходят и молодые девушки, и женщины в возрасте. Мужчины. Приходят семьями. Приходят дочери с мамами. Часто приезжают пациенты из-за рубежа.

– Правда ли, что сейчас пластические операции делают гораздо чаще, чем раньше?

– Да, сегодня пластические операции в России начали делать гораздо чаще. Если раньше основная часть пациентов, особенно в Союзе, концентрировалась в столице, то сегодня, представьте, только в год по всей стране выпускается около 2000 молодых специалистов на кафедрах пластической хирургии. И в каждом крупном городе существует по несколько клиник, специализирующихся на пластических операциях. Только в Москве их количество, по последним данным, составило 147 учреждений.

– Бывает, что люди делают себе пластику в кредит, не на лишние, а на последние?

– Да, не секрет, что определенная часть пациентов берет кредиты на пластические операции. Некоторые клиники даже сотрудничают с банками, которые занимаются займом денежных средств именно под пластику.

– Увеличивается ли частота обращений с возрастом?

– Не скажу, что с возрастом частота обращений увеличивается. Меняются показания, а с ними, соответственно, сами операции. Да, довольно часто бывает, что, например, в 35 лет пациентка приходит ко мне «на грудь», а через 10 лет – на фейслифтинг. Но в большинстве случаев это первичные пациенты, которые обращаются за пластикой один раз в жизни.

– Всегда ли люди, которые приходят делать пластическую операцию, объективно в ней нуждаются? Со стороны это выглядит так: очень красивые взрослые успешные девушки в возрасте чуть больше 30 вдруг решают «сделать себе грудь». Вы понимаете зачем?

– Конечно, ведь я работаю с женщинами более 30 лет. И могу сказать, что «вдруг» не бывает. Здесь лежит серьезная психологическая проблема – страх старости, неуверенность в себе или что-то еще. Каждый называет это по-своему: недостатки, комплексы, несовершенства, дефекты. Мы оказываем помощь, если это действительно необходимо. Задача пластических хирургов – хирургическим методом решить психологическую проблему.

– Люди приходят к вам с точно сформулированным запросом, например, «хочу грудь такого размера и формы» или с расплывчатым «сделайте красиво»?

– Главное в нашей работе – донести до пациента, какой результат мы можем получить исходя из его исходных параметров, конечно, с учетом всех пожеланий и предпочтений. Приходят с разными запросами: кто-то хочет просто большую грудь, кто-то конкретный размер.

То же самое и с другими операциями, например, с фейслифтингом или блефаропластикой (пластикой век): «Хочу, чтобы появилась шея», «Хочу убрать нависающую кожу на глазах», «Хочу подтянуть дряблую кожу на лице» и т.д.

Иногда происходят ситуации, когда пациент приходит на одну операцию, а показания у него совершенно к другой. Например, грудь после кормления потеряла былую форму и объем, и одним эндопротезированием проблему не решить – здесь имеются явные показания к подтяжке груди с одномоментным увеличением. Или пациент планировал липосакцию живота, но одним удалением жира в этой области обойтись не получится, так как необходимо иссекать обвисшую кожу или, к примеру, сшивать диастаз мышц живота. Поэтому все индивидуально.

Проблемы возникают, когда пациент сам знает, как необходимо выполнять операцию, где должны быть произведены, по его мнению, разрезы, а также какой вид швов должен быть наложен по окончании операции. Здесь мы работаем уже не с ожиданиями пациента, а с его «знаниями». Также мы довольно часто сталкиваемся с завышенными требованиями или представлениями, которые невозможно воплотить в жизнь. Проблема в том, что мы работаем в природных рамках (рост, вес, обхват грудной клетки и др.), которые мы не можем переступить. Поэтому, когда пациент настаивает на заведомо невыполнимой задаче, мы вынуждены отказать, так как в конечном счете мы не сможем удовлетворить ожидания и получим как минимум конфликт.

– Какой процент обращений – последствия травм, онкологических операций и другая пластика по медицинским показаниям, а какой – чистые желания клиентов?

– На самом деле вынужденных обращений немного. Реконструктивные операции, а также операции по медицинским показаниям занимают около 15 % от всего объема хирургических вмешательств. Остальное – это эстетическая пластическая хирургия.

– Как отличить хорошую клинику от плохой? По каким признакам до операции можно понять, что лучше бы поискать другую клинику?

– Могу сказать только одно: если чувствуете какой-то «развод», то нужно уходить. Отдельное внимание хочу уделить вопросу анестезии. Все пластические операции, уверен, необходимо выполнять под общим наркозом. Исключение составляют малоинвазивные вмешательства, например, удаление липомы или атеромы или операция по извлечению биополимера из губ. Все остальное – только общий наркоз. Как можно выполнить подтяжку лица, которая длится около 2 часов, или полуторачасовую ринопластику под местной анестезией? Каким объемом препаратов необходимо обколоть операционную область, чтобы обеспечить эффект обезболивания? Клиники, которые оперируют своих пациентов исключительно под местной анестезией, попросту, как я считаю, не имеют должного анестезиологического оснащения, которое по сравнению с местными анестетиками стоит в разы дороже и требует определенной подготовки со стороны анестезиологической команды.

– Насколько изменилась индустрия за последние 10–20 лет? Правда ли, что сейчас все стало намного безопасней и комфортней?

– Индустрия поменялась радикально, на 180 градусов. Операции стали более продуктивными, мы научились избегать обширных разрезов, пластическая хирургия стала малоинвазивной. Основной задачей хирурга стало не только качественно провести операцию, но и максимально скрыть ее следы. Сегодня в своей практике мы активно используем такие методы, как эндоскопическое увеличение груди (через подмышечную впадину), аквалифтинг, чиклифтинг, закрытую ринопластику, которые исключают внешние разрезы и видимые следы от операции.

Да, однозначно все стало прозрачным, безопасным и комфортным. Передовое анестезиологическое оборудование, оснащение операционных, реанимация – обязательные компоненты каждой легальной клиники нашего профиля. Как и ежегодная квалификация и сертификация врачей и обучение специалистов в ведущих вузах страны.

– А почему тогда все-таки случаются катастрофические ситуации и даже со смертельными исходами?

– Да, форс-мажорные ситуации случаются. Но это хирургия – здесь не может быть гарантий.

– Есть довольно странные пластические операции, например, когда не очень спортивному клиенту делают фигурную липосакцию и у него получается прекрасное пляжное тело с кубиками из жира. Есть какие-то очень странные запросы, от которых вы точно попытаетесь отговорить пациента?

– Да, речь идет о липомиоскульптурировании, как его сейчас модно называть. Результаты спорные. Данным методом возможно скорректировать различные части тела: область груди, живота, ягодиц, рук и даже лица. Но проблема в том, что технология предполагает забор жировой ткани в одной области и пересадку ее в другую зону. Получается, что мы перемещаем жир по телу. Естественно, часть жировой ткани не приживается, и необходимо выполнять повторную процедуру. На каких-то частях тела липофилинг полностью оправдан, например, при омоложении кистей рук или при коррекции рубцов и шрамов. Но заполнение жировой тканью, забранной из абдоминальной области, например зоны носогубных складок, недопустимо. Ведь жир совершенно разный по структуре. Как он поведет себя при наборе веса, неизвестно. Поэтому я отдаю предпочтение классическим методам. Лучше не делать вовсе, чем делать хоть что-то.

Да, конечно, и абсурдные запросы довольно часто приходится слышать. Например, когда мужчина требует установить ему грудные имплантаты. Или пациент хочет пройти процедуру «шрамирования». Или женщина приходит на полное удаление груди без определенных показаний для этой операции. Здесь мы даем твердый отказ.