Старинные монеты не пустили за границу

Сотрудники таможенного поста «Полтавка» Уссурийской таможни обнаружили у гражданина Китая 11 старинных монет различных государств.

Мужчина пытался вывезти на родину всего 31 монету различного номинала и годов выпуска. При устном опросе иностранец заявил, что не имеет при себе ограниченных или запрещенных к вывозу товаров, а также товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако среди личных вещей гражданина Поднебесной оказалась коллекция нумизматики, которая была направлена на экспертизу, сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты признали культурными ценностями 11 монет Бразилии, Австрии, Италии, Германии, Австро-Венгрии и Франции, выпущенных более 100 лет назад. Самой старинной оказалась монета Франции номиналом 5 франков 1831 года выпуска. Остальные 20 монет выпущены менее 100 лет назад и не отнесены к культурным ценностям, поэтому возвращены собственнику.