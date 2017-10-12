Поздравьте «Изумрудную долину»

«Изумрудная долина» – единственный построенный в аутентичном русском стиле парк на Дальнем Востоке, который ставит перед собой задачу рассказать об истории Древней Руси, в субботу отметит день рождения, сообщила пресс-служба края.

Гостей, решивших провести этот день в парке, ожидают рыцарский турнир, концертная программа с участием музыкальных групп, а также праздничный каравай и встреча с Изумрудным Дедом Морозом. Помимо этого, будут организованы большой хоровод и танцы у костра, акции и мастер-классы.

Ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о Древней Руси и народах Приморья на основе реконструкции жилищ Уссурийского края разных исторических эпох – от палеолита до русских острогов.

Для гостей парка круглый год проводятся многочисленные экскурсии и событийные мероприятия, в рамках которых опытные сотрудники комплекса рассказывают гостям об объектах, построенных в долине, и о том, как жили в них люди в древние времена. Здесь можно примерить настоящую кольчугу, увидеть древние орудия труда и военное снаряжение.