На земле леопарда и рыба под контролем

Госинспектора национального парка «Земля леопарда» задержали нескольких человек, проникших в национальный парк с целью браконьерского лова рыбы. Нарушители стали первыми ласточками сезона нереста лососевых 2017 года на особо охраняемой природной территории, сообщила пресс-служба нацпарка.

Ежегодно нерест лососевых начинается в Приморье в середине осени. На территории национального парка «Земля леопарда» находятся наиболее крупные нерестовые реки юга Приморья, при этом часть рыбы гибнет по вине браконьеров.

Первым задержанным рыбакам этой путины повезло: они не успели поймать ни одной рыбы, а потому ограничатся выплатой штрафа за административное нарушение. В противном случае им бы грозило возбуждение уголовного дела.

– По действующему законодательству уже одной рыбины, добытой на территории заповедника, достаточно для возбуждения уголовного дела, – напоминает Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Поэтому в связи с началом путины мы призываем местных жителей быть внимательнее и не создавать себе лишних проблем.

Заметим, что помощь в охране нерестовых рек инспекторам «Земли леопарда» оказывают технические новинки. Так, в ходе рейдов сотрудники национального парка используют квадрокоптер и тепловизоры, позволяющие вести наблюдения в темноте.