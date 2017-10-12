Кудоисты сразятся за путевки в сборную города

В приморской столице в эту субботу, 14 октября, в 10 часов в спорткомплексе «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а) состоится чемпионат Владивостока по восточному боевому единоборству кудо, сообщили в пресс-службе мэрии.
Мероприятие организовано городской федерацией кудо при поддержке администрации Владивостока. Вход для зрителей свободный.
В зрелищных поединках спортсмены разыграют награды в личном первенстве в различных весовых категориях и возрастных группах: юноши и девушки (2002–2005 г. р.), юниоры и юниорки (2000-2001 г. р.), мужчины (18 лет и старше) и женщины (абсолютная категория).
Спортсменам, занявшим призовые места в личном зачете, вручат медали и грамоты от администрации Владивостока. Кроме этого, особо отличившихся наградят специальными призами за волю к победе и лучшую технику.
Из числа призеров будет сформирована сборная Владивостока, которая представит город на чемпионате Приморского края в ноябре.
Автор : Отдел новостей «В»
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