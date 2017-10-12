Инвесторы не настроены на игру

АО «Корпорация развития Приморского края» (100 % акций принадлежит администрации региона) признало несостоявшимся открытый аукцион на аренду участков в игорной зоне «Приморье».
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе корпорации, на аукцион не поступило ни одной заявки.
– Несмотря на отсутствие поданных заявок, интерес со стороны инвесторов к запуску новых проектов сохраняется. Точная дата следующих торгов пока не определена. Возможно, будут изменения в конкурсной документации, – сказал сотрудник пресс-службы агентству.
Автор : Отдел новостей «В»
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