Банкротам по упрощенке подыскивают регион

За шесть месяцев 2017 года банкротами были признаны 13225 физических лиц и индивидуальных предпринимателей – на 79 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает vestifinance со ссылкой на газету «Известия», об этом свидетельствуют данные отчетов арбитражных управляющих, раскрытые в «Федресурсе».

В настоящее время заемщик может объявить себя банкротом, если сумма его долга составляет более 500 тыс. руб. Для этого требуется обратиться в суд, который рассматривает дело и выносит решение.

Долг заемщика может быть реструктуризирован путем увеличения срока кредитования или снижения размера платежа. Возможно и полное списание задолженности, при котором имущество должника выставляется на продажу при участии финансового управляющего.

Сейчас в России 660 тыс. потенциально несостоятельных граждан, которые имеют долг на сумму от 500 тыс. руб. и просрочку более 90 дней по крайней мере по одному займу, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

По состоянию на 1 сентября 2017 года объем задолженности граждан, которые могут быть признаны банкротами, достиг 28,93 млрд руб. По оценкам Национального центра банкротств, за восемь месяцев текущего года эта сумма увеличилась на 87 %.

По информации «Вести.Экономика», сейчас Роспотребнадзор и Минэкономразвития работают над упрощением процедуры признания физлиц банкротами. Предполагается, что заявление о несостоятельности может быть направлено не сразу в суд, а в МФЦ, где помогут его оформить и подготовить необходимые документы. Новая схема с участием МФЦ будет опробована уже в следующем году. До конца 2017 года чиновники выберут регионы, в которых будет запущен пилотный проект.