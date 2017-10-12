Японская кухня в портовом городе

Обычно в суши-бар мы ходим компанией. Не столько, чтобы насытиться, сколько ради экзотики. А вот в минувшие выходные решили заказать полноценный обед из трех блюд и салатом на закуску. В качестве «столовой» выбрали заведение в районе «Дальзавода» – за его аутентичность.

И действительно, внутреннее убранство и антураж радуют глаз, как и аквариум с экзотическими рыбами, что отделял наш столик от другой половины зала. Видимо, это умиротворение передалось и официантке, ее пришлось вызывать дважды, благо для этого на столе есть специальная кнопка.

Но вот принесли заказ, и мы переключились на блюда. Начали с салата хияши вакамэ – это маринованные водоросли с соусом гамадари. Вкус интересный, слегка пикантный и при этом запоминающийся. Несмотря на то что в составе одни водоросли и порция мизерная, хочется заказать его еще раз. Хотя другой салат, в котором было и мясо краба, и окунь, и кальмар плюс немного овощей, обошелся всего на десятку дороже – в 250 рублей.

Первым блюдом мы выбрали тайский суп том-ям. Он чем-то неуловимо отличается от того, что подают в самом Таиланде. И вроде бы состав тот же: морепродукты, грибы и помидоры плюс экзотические лемонграсс и корень галанги. И совсем неострый, хотя среди прочих ингредиентов обнаружили стручок острого перца.

Интересно, что цена на том-ям в нашем городе в разных ресторанах почти одинакова – порядка 350 рублей.

На второе заказали горячее блюдо – сифудо яки гриль, в котором морепродукты (кальмар, креветка, гребешок и мидии) подали обжаренными на чугуне со стрелками чеснока и сладким перцем. Цена в 480 рублей нам не показалась высокой за эту шкворчащую вкуснятину, даже хотелось попросить добавки.

Затем подали окка маки роллы, разительно отличающиеся от всей линейки этих блюд. Дело в том, что каждую порцию риса с начинками из гребешка, лосося, креветки или филе масляной рыбы здесь заворачивают не в морскую капусту, а в тонкие ломтики семги. Получилось совершенно неожиданное блюдо, не похожее ни на какие другие роллы. Поэтому мы немножко пожалели, что после заказали набор фьюжн, в который входят четыре вида урамаки роллов, то есть «вывернутых» наружу рисом. Они уже казались не такой экзотикой, как раньше.

И еще. Сидящая по соседству с нами пара очень радостно обсуждала такую услугу, как предоставление детской комнаты, благодаря которой родители получили полчаса полноценного отдыха.

В целом, как нам показалось, заведение неплохо представило традиционную японскую кухню. По крайней мере, меню не подвело наши представления о том, какой она должна быть.

Р. S. Напомним, что в этой рубрике мы знакомим читателей с точками общепита: где и какие блюда готовят, как принимают. А вы уже сами решайте, хочется вам посетить это заведение или нет. Наше мнение – субъективное.