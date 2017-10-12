Осень – это красиво

Все цвета и краски осени подарит жителям Владивостока выставка декоративно-прикладного творчества мастеров-любителей «Осенняя», что открылась в Приморском краевом центре народной культуры.

Как сообщили организаторы выставки, посетители познакомятся с работами по живописи художника Ирины Смирновой – человека с ограниченными возможностями. Она создает картины – пейзажи, натюрморты – в незатейливой технике, но очень жизнерадостные и позитивные.

Мастер из города Спасска-Дальнего Светлана Кононенко представляет несколько видов рукоделия, одно из них – плетение из бусин. Это шкатулки, фигурки зверей, сувениры, брелоки, украшения. Также она вяжет в различных техниках – крючком и спицами. И, кроме всего прочего, мастер пробует себя в кропотливом и сложном виде рукоделия – вышивке счетным крестом. Несколько вышитых картин на тему классической живописи можно увидеть в выставочном зале.

Вход свободный.