Нам поможет искусственная хромосома

Аспирант Школы биомедицины ДВФУ Николай Гончаров удостоен престижной премии имени Сергея Шпиза для молодых ученых.

Исследователь отмечен наградой за разработку новой тест-системы с использованием искусственной хромосомы человека для скрининга (комплекс медицинских исследований. – Прим. ред.) потенциальных противоопухолевых препаратов, сообщила пресс-служба ДВФУ.

С помощью уникальной тест-системы аспирант проводит скрининг природных препаратов, которые могут стать потенциальными лекарствами против рака. Действие проверяют на клетках раковой линии фибросаркомы с искусственной хромосомой, которая помечена зеленым флуоресцентным белком.

– При воздействии на клеточную линию перспективным препаратом через какое-то время клетки теряют флуоресцентное свечение, – пояснил научный руководитель Николая Гончарова Вадим Кумейко. – Чем больше клеток теряет свечение, тем препарат более активен против рака, и мы продолжаем его изучение.

Николай Гончаров продолжит исследование и совершенствование перспективной технологии поиска новых лекарств.