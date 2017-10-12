Нам поможет искусственная хромосома

Аспирант Школы биомедицины ДВФУ Николай Гончаров удостоен престижной премии имени Сергея Шпиза для молодых ученых.
Исследователь отмечен наградой за разработку новой тест-системы с использованием искусственной хромосомы человека для скрининга (комплекс медицинских исследований. – Прим. ред.) потенциальных противоопухолевых препаратов, сообщила пресс-служба ДВФУ.
С помощью уникальной тест-системы аспирант проводит скрининг природных препаратов, которые могут стать потенциальными лекарствами против рака. Действие проверяют на клетках раковой линии фибросаркомы с искусственной хромосомой, которая помечена зеленым флуоресцентным белком.
– При воздействии на клеточную линию перспективным препаратом через какое-то время клетки теряют флуоресцентное свечение, – пояснил научный руководитель Николая Гончарова Вадим Кумейко. – Чем больше клеток теряет свечение, тем препарат более активен против рака, и мы продолжаем его изучение.
Николай Гончаров продолжит исследование и совершенствование перспективной технологии поиска новых лекарств.
Автор : Отдел новостей «В»
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