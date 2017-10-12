На Дальний Восток – за большим рублем?

Возможность переезда и работы на Дальнем Востоке рассматривает каждый четвертый россиянин, сообщила пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на данные ВЦИОМ.

По данным исследования, 24 % опрошенных в возрасте до 44 лет готовы переехать в наш регион.

Одним из основных факторов, стимулирующих к переезду, является достаточно высокий уровень заработной платы. Кроме того, часть граждан РФ хотела бы сменить место жительства для того, чтобы начать новую жизнь, а для молодежи это стремление обусловлено возможностью быстрого карьерного роста (социального лифта).

Диапазон заработных плат, воспринимаемых как мотивирующие к переезду, колеблется в пределах от 50000 до 100000 рублей. Более высокие запросы у россиян, имеющих незаконченное высшее или высшее образование – около 150000 рублей.

– Дальний Восток сейчас воспринимается как место для зарабатывания денег, – резюмирует генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Кстати, исследования ВЦИОМ также показали, что на Дальнем Востоке повысилась доступность медуслуг.

– В Республике Саха (Якутия), на Камчатке, в Амурской области мы видим улучшение показателей. Значит, принимаются соответствующие меры, и региональные органы власти реагируют на те вопросы населения, которые существуют, и ответственно подходят к решению этих задач, – приводит слова директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой пресс-служба Минвостокразвития.

Однако, по ее словам, наблюдаются значимые различия в оценке качества оказания медицинских услуг дальневосточниками, проживающими в разных субъектах ДФО. Так, наиболее низкий уровень удовлетворенности работой органов системы здравоохранения зафиксирован в Приморском крае. В данном регионе, по оценке ВЦИОМ, население более низко, чем в других субъектах ДФО, оценивает оперативность работы служб оказания первой медицинской помощи (доминируют негативные оценки).

Справка «В»

Ежегодно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Минвостокразвития России и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит исследование восприятия макрорегиона как самими дальневосточниками, так и жителями других регионов. В 2017 году было опрошено 1600 респондентов в 45 субъектах Российской Федерации в возрасте от 18 лет и старше. Также были изучены мнения 8 тысяч жителей Дальнего Востока.