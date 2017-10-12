Чтецы признаются в любви к России

Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь – моя Россия» пройдет во Владивостоке в выходные.

Как сообщили в Приморском краевом центре народной культуры, в концертном зале Дальневосточного государственного института искусств соберутся исполнители художественного слова: студенты, учащиеся общеобразовательных учебных заведений и школ искусств Приморского края и Дальневосточного региона – всего более 170 человек из 20 муниципальных образований края и 23 человека из Хабаровска, Амурска, Магадана. Возраст участников от 6 до 75 лет.

Будут звучать произведения А. Ахматовой, Э. Асадова, В. Маяковского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Барто, К. Чуковского, а также великих классиков А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Толстого, И. Тургенева, Н. Некрасова, А. Чехова и других.

13 и 14 октября – конкурсные выступления, а 15 октября – гала-концерт и награждение победителей.

Выступление участников будет оценивать профессиональное жюри из числа известных мастеров разговорного жанра, деятелей культуры и искусства.