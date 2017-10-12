Вредным выбросам поставили фильтр

На владивостокском муниципальном предприятии «Спецзавод № 1» запустили в работу новые очистные фильтры.

Современное оборудование позволит свести к минимуму вредные газы, которые остаются после сжигания мусора, сообщили в пресс-службе мэрии.

– До установки этих фильтров прежнее оборудование также не допускало превышения нормы содержания вредных веществ, которые выходят в воздух. Но с новыми рукавными фильтрами эти показатели снизятся еще в несколько раз, – уточнил директор завода Евгений Ширяев.

Новые рукавные фильтры закуплены за счет средств МУПВ «Спецзавод № 1» и администрации Владивостока. Контракт на изготовление оборудования заключен с санкт-петербургской компанией АО «Спейс-Мотор», которая специализируется на изготовлении техники, предназначенной для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

– Установка и работа в тестовом режиме успешно завершены, – отметил старший инженер компании «Спейс-Мотор» Александр Квасников. – Фильтр представляет собой компрессорную станцию, которая производит сжатый воздух, и рукав, в котором есть система регенерации загрязненного воздуха. На выходе остаток задымленности будет 10 мл на кубический метр. Это очень хороший показатель.

Запуск новых фильтров совпал с визитом японской делегации. Напомним, что на площадке третьего Восточного экономического форума был подписан меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между МУПВ «Спецзавод № 1» и японской компанией SANKO. Сейчас участники делегации из Страны восходящего солнца изучают работу завода и достаточно высоко оценивают уровень защиты окружающей среды, обеспечиваемый предприятием.

– Мы были на заводе в сентябре и приехали снова, – рассказывает Оиси Сохэй, эксперт-менеджер администрации префектуры Тоттори. – Совместно с сотрудниками компании SANKO мы изучаем работу завода и разрабатываем возможности для дальнейшей совместной деятельности.