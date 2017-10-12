Новые купюры показали издалека

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук представили вчера новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.
Презентация купюр прошла в формате телемоста, который соединил Москву, Владивосток и Севастополь.
В пресс-службе края напомнили, что символы новых банкнот выбирались путем голосования. Россияне выбирали из более пяти тысяч номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. Банк России для этих целей запустил проект Твоя-Россия.рф. В результате голосования, в котором приняли участие более трех миллионов человек, определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя: космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.
Подробности о том, как прошла прензентация, читайте в очередном номере «В».
Автор : Отдел новостей «В»
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