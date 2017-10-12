Лесные пожары – пылающий лес

Сто спасателей Амурского спасательного центра МЧС борются с лесными пожарами в Приморье, сообщила пресс-служба ведомства. Только за сутки они не допустили развития природных пожаров в пяти населенных пунктах края.

В настоящее время аэромобильная группировка работает в Чугуевском муниципальном районе Приморского края. Специалисты занимаются патрулированием лесных кварталов, тушением локальных участков горения лесостепи, а также ведут разъяснительные беседы с населением.

Показательно, что чуть больше месяца назад эта же группа спасателей оказывала помощь Приморью в ликвидации последствий подтоплений населенных пунктов.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье продолжает действовать 13 лесных пожаров на площади около 313 гектаров.

В Кавалеровском районе тушат восемь пожаров, в Чугуевском районе – четыре очага, в Тернейском – одно возгорание. В ликвидации пожаров принимают участие более 400 человек, задействовано около 100 единиц техники. За сутки потушено 12 лесных пожаров на площади почти 500 гектаров, новых очагов не возникло.

– Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса, – заявил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.