В нашем регионе пройдут международные российско-индийские учения «Индра-2017». Маневры стартуют со следующей недели, сообщила пресс-служба ТОФ.
Впервые учения будут объединены общим замыслом: вместо проводимых ранее раздельно «Индра-Неви», «АвиаИндра» и «Индра» спланировано одно крупное мероприятие с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
В ходе подготовки к учениям представители российской и индийской сторон уточнили районы проведения учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения. Индийцы осмотрели полигоны Сергеевский, Мыс Клерка и Бамбурово, на которых пройдут эпизоды учения, а также аэродромы «Центральная Угловая» и «Кневичи».
Автор : Отдел новостей «В»
Прорубить дорогу
В приморской столице земельные наделы получили почти две тысячи многодетных семей
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
В Москве стартовал Открытый международный конкурс проектов стандартного жилья и жилой застройки, организованный Минстроем России и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Лесные пожары – пылающий лес
Сто спасателей Амурского спасательного центра МЧС борются с лесными пожарами в Приморье, сообщила пресс-служба ведомства. Только за сутки они не допустили развития природных пожаров в пяти населенных пунктах края.
«Индра» приходит в Приморье
В нашем регионе пройдут международные российско-индийские учения «Индра-2017». Маневры стартуют со следующей недели, сообщила пресс-служба ТОФ.
Вредным выбросам поставили фильтр
На владивостокском муниципальном предприятии «Спецзавод № 1» запустили в работу новые очистные фильтры.