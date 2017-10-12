«Индра» приходит в Приморье

В нашем регионе пройдут международные российско-индийские учения «Индра-2017». Маневры стартуют со следующей недели, сообщила пресс-служба ТОФ.

Впервые учения будут объединены общим замыслом: вместо проводимых ранее раздельно «Индра-Неви», «АвиаИндра» и «Индра» спланировано одно крупное мероприятие с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

В ходе подготовки к учениям представители российской и индийской сторон уточнили районы проведения учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения. Индийцы осмотрели полигоны Сергеевский, Мыс Клерка и Бамбурово, на которых пройдут эпизоды учения, а также аэродромы «Центральная Угловая» и «Кневичи».