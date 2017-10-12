Во Владивостоке завершается подготовка к отопительному сезону

В администрации города состоялось очередное заседание штаба по подготовке краевого центра к отопительному сезону 2017–2018 года. Провел совещание начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы Сергей Мерзляков, сообщили в пресс-службе мэрии.

По отчетам специалистов, к зиме готовы все учреждения социального назначения – детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры. В течение лета здесь ремонтировали кровли, утепляли фасады, обновляли инженерные коммуникации, проводили опрессовку внутренних систем отопления и другие работы. На 99,7 % к зимнему сезону готов городской жилфонд.

Представители ресурсоснабжающих предприятий заявили, что все необходимые работы идут в соответствии с графиком. Так, директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир Латышев сообщил, что готовность теплосетей МУПВ «ВПЭС» к предстоящему отопительному сезону составляет 99 %, котельных – 97,6 %.

Кроме плановых ремонтных работ по заказу муниципального предприятия специалисты подрядных организаций ведут работы по капитальной реконструкции теплотрасс на улице Русской и Партизанском проспекте. Выполнен капремонт изношенных теплосетей на Народном проспекте и в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова.

Отметим, что отопительный сезон в приморской столице наступает обычно во второй половине октября.