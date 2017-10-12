Подрядчикам указали на сроки

Представители подрядных организаций, выигравших аукционы на ремонт городских улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», доложили и.о. главы Владивостока Константину Межонову о ходе ремонтных работ.

В совещании приняли участие директор департамента дорожного хозяйства администрации Приморского края Александр Швора, заместитель главы администрации Леонид Вильчинский, руководители административно-территориальных управлений города, специалисты управления дорог и благоустройства и руководители подрядных организаций, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» должны завершиться к концу октября, времени остается не так много, – отметил Константин Межонов, открывая совещание. – Наращивайте темпы производства работ.

Руководитель строительной компании ООО «Строй Сити» Шамиль Ходэи доложил о 100-процентной готовности улицы Гоголя. Здесь выполнен весь комплекс работ: демонтировано старое асфальтобетонное покрытие, заменены люки и решетки колодцев инженерных сетей, уложено новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанесена дорожная разметка.

На 99 процентов завершены работы на улице Фадеева. Здесь восстановили пешеходные зоны, возвели подпорную стену, отремонтировали покрытие дороги. В ближайшие дни рабочие нанесут дорожную разметку и объект будет готов к сдаче проверяющей комиссии.

Работы на Всеволода Сибирцева еще продолжаются, но вошли в завершающую стадию. В настоящее время ведется укладка последнего, защитного слоя асфальтобетона, после чего рабочие нанесут дорожную разметку. Завершить все работы на улице Всеволода Сибирцева подрядная организация планирует в течение двух недель.

На 90 процентов завершены работы по ремонту улицы Верхнепортовой. Здесь заменили более 6 тысяч бордюров, восстановили люки и решетки инженерных коммуникаций с заменой плит перекрытия, уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон на основном участке дороги.

– До конца октября весь оставшийся объем работ на улице Верхнепортовой будет выполнен. Завершится ремонт тротуара и примыканий к основной дороге, а также будет нанесена дорожная разметка. Все схемы и документация уже согласованы, – отметил заместитель директора строительной компании ООО «Автобан-ДВ» Михаил Гиндулин.

В меньшей степени готовности находятся улицы Выселковая, Светланская и Народный проспект.

– На Выселковой и Народном проспекте ведется укладка завершающего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, на Светланской – устройство щебеночного основания на межпутье и укладка выравнивающего слоя покрытия, – доложил генеральный директор строительной компании ООО «ФедералСтрой» Эдик Киракосян. – Тем не менее работы на всех объектах планируется завершить к концу октября.

На совещании специалисты также обсудили установку светофоров, дорожных ограждений и знаков. И если работы по асфальтированию должны быть завершены до конца октября, то монтаж технических средств организации дорожного движения подрядчики должны завершить к 10 ноября.