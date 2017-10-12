Прорубить дорогу

В приморской столице земельные наделы получили почти две тысячи многодетных семей

В районе бухты Лазурной во Владивостоке началось строительство дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям для строительства домов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 403 участка будут обеспечены подъездными дорогами и владельцы смогут начать строительство индивидуальных домов.

Строители приступили к выполнению работ по вырубке леса. Подрядной организации ООО «ФедералСтрой» предстоит подготовить для дальнейшего строительства 6-километровую полосу шириной около 20 метров.

– Работы по вырубке деревьев на месте планируемой дороги выполнены на 20 %. Из 6375 деревьев выпилено уже порядка полутора тысяч, в основном это дубы. Валка леса и удаление крон деревьев ведется с помощью ручных бензопил. На объекте работают две бригады, это около 40 человек, – уточнил заместитель генерального директора ООО «ФедералСтрой» Антон Сергеев.

После вырубки леса будут проведены работы по устройству земляного полотна и водопропускных труб для отвода ливневых вод. Асфальтобетонное покрытие здесь появится только после окончания строительства домов на земельных участках, потому как большегрузная техника попросту разобьет дорогу.

Напомним, что на сегодня администрация Владивостока предоставила земельные участки 1952 многодетным семьям. Это наделы в пригороде Владивостока: часть в уже сложившихся поселках, часть – в районе садоводческих товариществ либо фактически на целине, в лесных массивах.

Городские власти проделали большую работу для подведения к участкам инфраструктуры. Построены дороги на улице Курильской и в районе садоводческого товарищества «Лиман». В стадии размещения аукционов находится документация на ремонтные работы существующих проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в районе улиц Ломаной, 43, 2-й Центральной, 5, Коралловой, 2а, Тернейской, 9, 11, Курильской, Суворовской, 125, Пригородной, 107, Солнечной, 2, 2-й Восточной, 28. На государственную экспертизу направлена документация на строительство подъездных путей к территориям, предоставляемым для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на ул. Анучинской, 56.