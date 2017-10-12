Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего

В Москве стартовал Открытый международный конкурс проектов стандартного жилья и жилой застройки, организованный Минстроем России и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Участникам конкурса предоставляется уникальная возможность разработать проекты качественного жилья для будущих поколений россиян. Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно на сайте конкурс-дом.рф, уточнили в пресс-службе мэрии со ссылкой на КБ «Стрелка».

Отмечается, что сегодня стандарты качества, которыми руководствовались при массовом домостроении в СССР, устарели, а сам жилой фонд больше не отвечает представлениям современного горожанина о комфорте. Сейчас в России лишь 5 % застроенных городских территорий соответствует рекомендациям международных организаций ОЭСР и ООН-Хабитат, и, как правило, это историческая застройка.

Согласно прогнозу Минстроя, к 2025 году в России планируется ввести около 900 млн кв. м жилья. Проекты жилья, предложенные участниками конкурса, будут ориентированы на существующие сегодня потребности горожан. АИЖК будет рекомендовать использовать эти проекты на земельных участках, запускаемых в оборот агентом правительства РФ.

Конкурсантам предстоит разработать четыре проекта жилых зданий для одной из трех моделей городской среды – малоэтажной жилой, среднеэтажной жилой или центральной. В феврале 2018 года будут определены 20 финалистов, каждый из которых получит вознаграждение на доработку проекта в размере 1 млн рублей.

Далее финалисты в течение шести недель будут дорабатывать проекты в соответствии с рекомендациями жюри, в которое войдут представители Фонда единого института развития в жилищной сфере и Минстроя России, а также ведущие российские и международные архитекторы и эксперты в области развития жилой среды. После этого будут определены победители и призеры.

Вознаграждение будет распределено следующим образом: до пяти проектов, занявших первое место, получат по 2 млн рублей, до пяти проектов, занявших второе место, – по 1,5 млн рублей, до десяти проектов, занявших третье место, – по 1 млн рублей. Это позволит получить до 80 качественных проектов, которые после экспертной доработки могут стать проектами повторного применения, утвержденными Минстроем России.

Среди прочих критериями отбора проектов победителей станут актуальность концептуальных решений, гибкость в реализации в различных климатических зонах и стоимость строительства и эксплуатации. Основу технического задания составят Стандарты комплексного развития территорий, которые сейчас разрабатываются специалистами АИЖК и КБ «Стрелка» при поддержке Минстроя России. Рекомендации этого документа подчинены одной цели – создать качественную, разнообразную и компактную среду, удовлетворяющую потребности разных категорий горожан.