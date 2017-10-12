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4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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Смешались в кучу пони, люди…

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Кинопремьеры грядущей недели удовлетворят, что называется, даже самый привередливый вкус – тут тебе и героическая сага, и ужастик, и мультфильм, и Том Круз, и Павел Деревянко…

«Салют 7» (12+)

Фильм Клима Шипенко с Павлом Деревянко и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях заставит зрителя гордиться историей нашей страны. Ведь лента основана на реальных событиях.

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. Между прочим, полет к станции «Салют-7» в 1985 году до сих считается самым сложным полетом в истории космонавтики...

«Сделано в Америке» (18+)

Этот фильм Дага Лаймана с Томом Крузом в главной роли уже давно находится в центре скандала: во время съемок произошла авиакатастрофа, погиб пилот – дублер Тома Круза. Семья погибшего пытается отсудить у студии и кинозвезды большие отступные…

В центре сюжета фильма – и в этом есть некая странная ирония – история успеха. Главный герой был самым юным пилотом «Боинга 747» в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке.

«My little pony в кино» (6+)

Юные любительницы «понечек» уже готовы штурмовать кинотеатры, в которых начинается показ полномасштабного мультфильма с героинями любимого сериала в главных ролях. Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии. Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле.

«На глубине 6 футов» (16+)

Фильм Скотта Во с Джошем Хартнеттом в главной роли рассказывает историю-триллер. После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной снежной западне…

«Заклятье. Наши дни» (18+)

Этот фильм ужасов Ксавье Жанса создан усилиями Великобритании и Румынии. В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале.

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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