Выгоден ли карточный домик?

Что на деле представляют собой заманихи дебетовых карт

На одного трудоспособного россиянина приходится уже три банковские дебетовые карты. Корреспондент портала «РБК» Дария Лехницкая разбиралась, зачем человеку столько карт и может ли быть картомания выгодной.

К середине 2017 года банки выпустили 229 млн дебетовых платежных карт согласно данным Центробанка. Теперь на одного россиянина приходится почти по две карты, а если учитывать только трудоспособное население от 18 до 72 лет, то уже почти по три (по данным Росстата). Хотя еще шесть лет назад, в 2011 году, по данным Банка России, количество платежных карт, выпущенных кредитными организациями, только-только сравнялось с числом жителей страны.

Человек, как правило, заводит несколько дебетовых карточек, чтобы получить выгоду от операций: с большим кешбэком (возврат части потраченной суммы) – для шопинга, с накоплением миль – для путешествий, с отсутствием комиссии за межбанковский перевод, с возможностью получать проценты на остаток по карте и т.д.

Мотивом для заведения нескольких карточек может быть не только выгода, но и желание обезопасить себя. «Желательно иметь минимум две карты разных банков на тот случай, если у одного из них случатся технические неполадки. Запасная карточка может быть и из другой платежной системы на тот случай, если при оплате ею за границей банк или платежная система посчитает операцию сомнительной и заблокирует карту», – говорит директор по развитию массового состоятельного сегмента Альфа-банка Платон Песецкий.

Но карты могут появляться у граждан и без их активных действий. Например, оформление зарплатной карты инициирует работодатель, чаще всего это классическая дебетовая карта с очень маленькими бонусами либо вообще без них. Также банки часто оформляют карты автоматически вместе с открытием вкладов, кредитов и брокерского счета под предлогом, что так проще совершать операции со счетом и делать это без комиссии.

Что надо знать, прежде чем завести дебетовую карту, РБК выяснил у экспертов.

Что можно выбрать

«Современные банковские карты – удобный инструмент для решения разных задач. Кроме основной своей функции – хранить и передавать средства – с их помощью можно экономить и зарабатывать (через бонусные программы, cashback), получать скидки от торговых предприятий, платежных систем и так далее», – говорит директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России Михаил Федосеев.

«Выбор карты зависит от вашего образа жизни: для кого-то больше актуальны продуктовые карты (для покупок в супермаркетах. – РБК), для кого-то – карты путешествий (мильные карты). Одна карта не может быть одинаково выгодна для всех. При ее выборе нужно сравнивать, искать и найти свою», – объясняет директор по развитию розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина. Так, есть специальные карты для автолюбителей со скидками на бензин, для шопоголиков, которые часто покупают в Интернете, и других категорий потребителей, даже для геймеров.

Кроме классических карт есть и премиальные. «Не надо забывать, что это карта для статуса. Так, в премиальных ресторанах и бутиках в зависимости от класса карты делают дополнительные скидки за счет больших оборотов по карте», – говорит Платон Песецкий. Владелец такой карты может бесплатно обслуживаться в залах ожидания повышенной комфортности в аэропортах, посещать закрытые культурные мероприятия, обслуживаться в банке без очереди и у персонального менеджера и т.д. «Пользоваться таким сервисом клиенту приятно, а вот стоит ли за него платить или нет, каждый решает сам», – резюмирует бывший руководитель департамента карточных технологий Росбанка Андрей Грачев.

Кешбэк или бонусы

Более высоким спросом сейчас пользуются карты с начислением кешбэка, а не карты с накапливаемыми условными баллами или милями, говорит заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Потратить бонусы можно лишь на ограниченный круг объектов в определенных магазинах, замечает Платон Песецкий. Вдобавок часто у бонусов есть так называемый срок годности, до наступления которого их надо успеть потратить, иначе они сгорят.

Наконец, перевод бонусов в деньги при оплате товаров и услуг этими бонусами – не всегда прозрачный и понятный процесс для клиента. Верно и обратное: при расчетах в разных торговых точках в зависимости от их статуса может начисляться разное количество баллов. Например, при покупках в сетях фастфуда клиент может получить меньше баллов, чем в ресторанах, при одинаковой сумме трат.

Следует знать, что по некоторым картам кешбэк начисляется обратно на счет только при условии достижения определенного ежемесячного оборота, чаще всего не меньше 10–15 тыс. рублей, напоминают эксперты.

Как выбрать выгодную карту

Специалисты говорят, что при выборе карты стоит сначала исследовать особенности своих безналичных платежей и выяснить, на что уходит значительная часть средств, и уже по этому критерию выбирать профильную карту. Чтобы выбрать карту, Андрей Грачев предлагает записать в один столбик основные направления и суммы трат, а в другой – ожидания. «Это даст понимание, какие продукты из существующего множества предложений могут быть вам выгодны и что из них выбрать», – говорит эксперт. А скорректировать стратегию можно прямо в процессе пользования картой. «Некоторые банки предлагают ежеквартально менять категории покупок, по которым будет начисляться кешбэк», – говорит Платон Песецкий.

«Ключевую роль кроме структуры расходов играет объем трат клиента по карте, другими словами, особенности финансового поведения», – говорит руководитель исследования программ лояльности Frank Research Group Александра Шкалькова. Чтобы подобные карты были выгодными, полученный кешбэк должен превышать траты на банковское обслуживание карточки.

«Годовое обслуживание по картам, дающим кешбэк, может обходиться в среднем в 1,5–2 тыс. рублей», – говорит Песецкий. Чтобы карта с такой стоимостью окупилась, при кешбэке в 5 % надо совершить покупок хотя бы на сумму 30 тыс. рублей в год. Например, при ежемесячных тратах в 30 тыс. рублей в конце года выгода от использования такой карты составит 16–16,5 тыс. рублей после вычета годового обслуживания. Если кешбэк более скромен и составляет 3 %, в год с карты для ее окупаемости нужно будет потратить минимум 50–60 тыс. рублей. А если, как в предыдущем примере, ежемесячно тратить по карте около 30 тыс. рублей, годовая выгода составит около 9 тыс. рублей.

Зарплатные карты – бремя или выгода?

Бывает, что у граждан помимо их воли скапливается слишком много карт, например, за счет того, что на каждом месте работы сотруднику могут выдавать новую зарплатную карту. Одной из самых частых жалоб, поступающих от держателей карт, является нежелание работодателя перечислять зарплату на уже имеющуюся у сотрудника карту, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Зарплатная карта заводится в том банке, в котором обслуживается работодатель, причем при смене работы работодатель ее не закрывает.

По закону для получения зарплаты можно выбрать уже имеющуюся карту и сообщить ее реквизиты в бухгалтерию работодателя – это право работника прописано в ст. 136 Трудового кодекса РФ. «Компания и банк не вправе отказать в начислении зарплаты на другой расчетный счет в другой банк», – говорит управляющий партнер юридической компании «ЮрПартнер» Антон Толмачев. «Но на практике, особенно в крупных компаниях, смена счета маловероятна. При этом препятствия возникают со стороны не банка, а компании», – говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. Толмачев объясняет, что работодатели и банки-партнеры имеют взаимовыгодные условия сотрудничества. Например, компания получает льготные условия обслуживания, а банк – большое количество клиентов и средства компании, поэтому при отказе сотрудника от зарплатного проекта юридическому лицу придется больше тратить на обслуживание счета. Обычно подобные нарушения рассматривает Роспотребнадзор или Центробанк, но по наблюдаемой практике Янина и Климова столь частные случаи долго разбираются. Поэтому эксперты рекомендуют договориться полюбовно с самим работодателем или пойти навстречу компании.

Насколько рационально отказываться от зарплатной карты, эксперты предлагают судить самому. Ведь на время работы расходы по ее обслуживанию работодатель берет на себя. Кроме того, часто зарплатным клиентам банки предлагают другие выгоды, например, вклады по повышенной ставке, а кредиты – по пониженной, отмечают эксперты.