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Пенсию – в «Мир»

С 1 июля вступил в силу федеральный закон «О национальной платежной системе», предполагающий перевод всех бюджетников нашей страны, в том числе пенсионеров, на карты «Мир».

В этой связи в краевое отделение Пенсионного фонда России звонят граждане, интересующиеся, что за карта и какие операции можно с ее помощью совершать. На наиболее частые вопросы пенсионеров специалисты отделения отвечают на страницах нашей газеты.

– Что такое платежная система «Мир»?

– Карта «Мир» – это национальная платежная карта, которая была создана при поддержке государства, на основе российской независимой платежной системы «Мир». Предназначена, чтобы перевести всех, кто получает выплаты из бюджета, на единую независимую Национальную платежную систему. «Мир» – это не конкретный банк, а платежная система, аналогичная известным и распространенным по всему миру Visa и MasterCard.

– Что можно с ней делать?

– С помощью карты «Мир» пенсионер может совершать на территории России все необходимые банковские операции: получать пенсии через банкоматы, оплачивать товары и услуги, совершать платежи и переводы и т. д.

– Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о переходе на карту «Мир»?

– Если выпуск карты «Мир» осуществлен без изменения 20-значного номера счета, на который ранее перечислялась пенсия, то подавать в орган ПФР новое заявление о доставке пенсии не требуется.

– Как срочно нужно перейти на карту «Мир», если сегодня получатель пенсии пользуется картой MasterCard?

– Срочности нет. Для пенсионеров, получающих пенсии и другие социальные выплаты на банковские карты различных платежных систем (например Visa, MasterCard), переход на карты «Мир» будет поэтапным, по мере истечения срока действия банковской карты, используемой ими на сегодняшний день. В целом переход на карты «Мир» завершится 1 июля 2020 года.

Вместе с тем в случае изменения при каких-либо обстоятельствах номера банковского счета пенсионеру необходимо подать в орган ПФР новое заявление о доставке пенсии, в том числе через «ЕПГУ» или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Напомним, что для получателей пенсий, постоянно проживающих за пределами России, переход на карты «Мир» законодательством не предусмотрен.

– Обязателен ли переход пенсионеров на карту «Мир»?

– Не обязателен. Вы по-прежнему вправе выбрать любую доставочную организацию. В случае вашего отказа от получения пенсии через карту «Мир» установленные выплаты по вашему желанию могут зачисляться на счет по вкладу либо доставляться «Почтой России». 

Автор : Отдел новостей «В»

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