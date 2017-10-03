Яды не надо. Возвращаем

Попытку незаконного перемещения через государственную границу незадекларированных ядохимикатов, используемых в сельском хозяйстве, пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Как сообщила пресс-служба ведомства, во время осмотра вагонов товарного поезда в пункте пропуска «Пограничный-железнодорожный–грузовой» сотрудниками ведомства было обнаружено более 20 тонн всевозможных товаров китайского производства – одежды, обуви, бижутерии, электронной техники. Здесь же было обнаружено и около трех тонн китайских агрохимикатов. Товары иностранного производства пытались ввезти в Россию под видом потолочной плитки и полиэтиленовой пленки – только это значилось в товаросопроводительных документах.
Незадекларированный груз передан сотрудникам таможни для проведения разбирательства.
Автор : Отдел новостей «В»
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