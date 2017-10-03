Образованному человеку дзюдо добавит уважения

Тренер мирового уровня проводит мастер-классы по дзюдо для студентов и преподавателей ДВФУ. Занятия по японскому боевому искусству проводит главный тренер сборной Китая по дзюдо, тренер сборной Дании и Швейцарии, профессор Токайского университета (Япония), обладатель седьмого дана Кенджи Митсумото.

Тренировки, как сообщает пресс-служба вуза, будут проходить ежедневно до 13 октября в 18 часов в спортивном корпусе S2. На первом занятии собралось более 60 человек – студенты и преподаватели кафедры методики преподавания спортивных единоборств и атлетизма ДВФУ, а также представители федерации дзюдо Приморского края. В проведении мастер-классов Кенджи Митсумото помогал вице-президент федерации самбо Японии Нобуюки Асаи.

Дзюдо – новый вид единоборства для ДВФУ. С 2017 года он развивается в университете как массовый: дзюдо включено в программу занятий по физкультуре, а значит, студенты и преподаватели могут бесплатно осваивать мастерство под началом высококлассных тренеров.

Сейчас занятия по дзюдо проходят в корпусе S2, но в дальнейшем переедут в Международный центр дзюдо, капсулу для фундамента которого заложили во время Восточного экономического форума главы России, Японии и Монголии вместе со студентами ДВФУ. Во дворце единоборств будут готовить спортсменов высокого уровня, большой зал с татами и зрительными местами позволит проводить крупные международные соревнования.