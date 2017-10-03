Наш ответ 911

Создание единой системы дежурно-диспетчерских служб (112) в городах и районах Приморья завершится до конца текущего года, сообщила пресс-служба края.

Сейчас устанавливается необходимая аппаратура, компания «Ростелеком» организует каналы связи для передачи данных. Кроме этого, ведется набор и обучение специалистов для работы оперативными дежурными.

Запуск системы 112 – очень важное звено в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В США даже малыши знают, что в случае любой чрезвычайной ситуации надо звонить 911, а у нас этим телефоном «на все случаи жизни» станет 112.

По мнению руководителя Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко, ЕДДС – 112 – должны стать не просто диспетчерскими службами, а информационными центрами, аккумулирующими данные по всем направлениям – от погоды до социальной обстановки в населенных пунктах, а оперативные дежурные – правой рукой главы муниципалитета.

По словам специалистов, система 112 в Приморье будет внедрена до конца этого года.