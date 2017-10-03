Как леопарда назовете, так он и поплывет…

Молодой самец дальневосточного леопарда под номером Leo 76M обрел имя Маньчжур.

Такой выбор в честь легендарного дальневосточного судна сделал хранитель редкого хищника – коллектив одной российской судоходной компании, сообщила пресс-служба нацпарка.

Хранители леопарда – своеобразные «крестные» редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в различных природоохранных акциях. Это люди и организации, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда.

Коллектив компании выбрал для «подведомственной» краснокнижной кошки имя Маньчжур. Для Дальнего Востока это слово обозначает не только представителя этой народности, но и едва ли ни в первую очередь транспортное судно, с которого был высажен отряд, основавший пост Владивосток в 1860 году. В наши дни силуэт «Маньчжура» – трехмачтового корабля с плоским дном – является одним из символов Владивостока, именно он изображен на ростральной колонне при въезде в город.

– Мы надеемся, что такое символичное имя поможет молодому леопарду обрести большое будущее, – говорит Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Он может стать основателем новой династии, оставить яркий след в жизни популяции редких кошек. У этого активного хищника есть все шансы на это, а имя Маньчжур придаст ему еще больше энергии первопроходца. Большому кораблю – большое плавание!