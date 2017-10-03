Флаг с красным солнцем взовьется над Золотым Рогом

К причалу на Корабельной набережной пришвартуются эсминец «Харусамэ» и учебный корабль «Касима». Визит продлится в течение пяти дней. На это время для экипажей японских кораблей запланированы спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, предусмотрена обширная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по историческим местам города, посещение Военно-исторического музея ТОФ и филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Также японские моряки возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота» и посетят один из боевых кораблей ТОФ.
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Автор : Отдел новостей «В»
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