Директор готов уволиться из-за дельфина

Директор Приморского океанариума Алексей Михайлюк подал рапорт об отставке, сообщила пресс-служба научного учреждения. Причиной тому стала гибель еще одного дельфина.

– Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию, – говорится в заявлении Приморского океанариума. – 10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное. Быстро прогрессирующая пневмония – одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе, и в современных океанариумах. Животные оказываются более чувствительными к этому заболеванию, чем люди. В Приморском океанариуме есть опыт успешного лечения острых респираторных заболеваний у дельфинов, но в этом случае болезнь прогрессировала слишком быстро. Проводится дополнительное медицинское обследование всех животных в дельфинарии.

Каждая гибель морского млекопитающего в дельфинарии, безусловно, трагедия для тренеров, ветеринаров, техников – всех, для кого эти животные являются частью семьи. Особенно остро это ощущается, когда гибель животного происходит по чьей-то халатности и трагедии можно было бы избежать. Неверно думать, что это остается безнаказанным. Меры принимаются самые жесткие. Так, по результатам расследования недавнего инцидента с заброшенным штормом посторонним предметом в открытом вольере на акватории бухты Парис, что привело к гибели белухи, сотрудники, не обеспечившие надлежащие условия для безопасного содержания животных, будут наказаны. По всем предшествующим случаям также принимались самые жесткие кадровые решения вплоть до смены руководства океанариума и судебных разбирательств в отношении конкретных лиц.

Но, к сожалению, бывают случаи неизбежные. Животные, как и люди, болеют. Даже когда для их спасения используются самые современные методы лечения и привлекаются лучшие ветеринарные специалисты. Конечно, случаев, когда мы успешно вылечивали болеющих животных даже при очень опасных для них инфекциях, гораздо больше, но они остаются за кадром.

Директор Приморского океанариума также выступил с заявлением сразу после появления известия о гибели дельфина. В нем говорится: «Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, в состав которого на правах филиала входит НОК «Приморский океанариум».

Хочу подчеркнуть, что Приморский океанариум, как государственное учреждение, ведет свою деятельность открыто и ничего не скрывает. Поэтому в отличие от коммерческих океанариумов и передвижных дельфинариев каждый случай потери животного становится достоянием общественности и очень живо обсуждается. Мы на виду и ничего не скрываем.

Разделяя, как директор, ответственность за все произошедшее в дельфинарии, хочу сказать, что это лишь часть огромного научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», через который уже прошло более 650 тысяч посетителей. Для десятков тысяч учащихся проведены специализированные занятия в экспозициях и аудиториях комплекса, в лабораториях океанариума ведутся передовые научные исследования и проходят научные конференции. И, несмотря ни на что, я рад, что смог внести свой вклад в работу этого грандиозного объекта, которым Приморье по праву может гордиться».