В программу продуктовых карточек включают почту

Почтовые отделения хотят использовать в качестве продуктовых лавок.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предлагает включить «Почту России» в программу помощи социально ослабленным слоям населения через введение продуктовых карточек. Об этом газете «Известия» рассказала замглавы комитета Совета Федерации Ирина Гехт.

Старт программы намечен на вторую половину 2018 года, хотя начало проекта неоднократно переносилось ее основным разработчиком – Минпромторгом. По задумке ведомства, нуждающиеся будут получать от государства определенную сумму в месяц, которую можно будет потратить на базовые продукты питания, за исключением алкоголя и сигарет. Список продуктов еще не утвержден. Между тем концепция проекта и план реализации были подготовлены еще в 2014 году, документы утвердило правительство. Бюджет программы до сих пор не согласован с Минфином, хотя ведомство проект поддержало.

По словам замглавы комитета Совета Федерации Ирины Гехт, участие «Почты России» в программе продуктовых карточек позволит обеспечить реализацию некоторых продуктов в труднодоступных районах сельской местности, где зачастую нет магазинов, но есть нуждающиеся люди. По оценкам комитета, до трети социально ослабленных людей проживает именно в таких местах. Участниками программы могут стать около 19 млн человек, ранее заявляли в Минсельхозе. Так, на площадях компании можно было бы продавать макароны, подсолнечное масло и другие базовые продукты, добавила Гехт.

В пресс-службе «Почты России» подтвердили готовность участвовать в реализации данного проекта. «Почта России» обладает сетью из 42 тыс. отделений, при этом 30 тыс. из них находится в сельской местности. Отделения и сейчас реализуют товары первой необходимости, в том числе и продукты.

Меж тем эксперты считают, что отделения «Почты России» отличаются такой же недоступностью, как и магазины в отдаленных уголках страны. Так, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал «Известиям», что в отдаленных территориях – в Сибири, на Дальнем Востоке, в Коми – действительно могут встречаться сельские местности, где нет продуктовых магазинов. Хотя там есть проблемы и с отделениями «Почты России», отметил он.