В каждой подворотне – тайна

В последние теплые дни осеннего Владивостока стартовала новая экскурсия – «Дворики города».

Я был в числе экскурсантов. И даже не подозревал, что таких же любителей истории родного Владивостока наберется в этот день аж 26 человек, в основном молодежь до 30 лет. Наш экскурсовод Лариса в самом начале даже растерялась от такого наплыва желающих познакомиться с неприметными достопримечательностями столицы Приморья. Она отметила, что желающих узнать больше о любимом городе с каждым годом становится все больше.

– У нас состоится знакомство с необычным и, казалось бы, до боли знакомым Владивостоком, – сказала нам Лариса. – И каждый из вас увидит его с неожиданной стороны. Наш любимый город обладает природной красотой. Порой он кажется юношей, несмотря на 157-летний багаж за плечами. Владивосток хорош собой. Но он всегда слегка небрежен. Чуть недостроен и слегка неухожен, многие молодые люди именно так относятся к своей внешности. И эта небрежность сохранилась в закоулках и двориках первостроителей. Но именно в них кроется душа нашего города.

…Мы стартовали от арки цесаревича Николая, построенной в конце XIX века к приезду во Владивосток будущего императора России. Пройдя три километра, мы поняли, что есть еще и совершенно незнакомый нам мегаполис.

Оказывается, даже подворотни Светланской имеют свою самобытную историю. В них сохранилась дореволюционная брусчатка. И лепнина на стенах знакомых зданий. И чугунные ограды. И внутреннее убранство возвращает нас во Владивосток столетней давности.

К берегу Золотого Рога спускаются южные склоны сопок Орлиное Гнездо и Буссе.

Именно на этих склонах и сохранились старые дворики города. Загляните в них. Не пожалеете.

Даже мне, много лет изучающему историю любимого города, некоторые вещи открылись впервые. К примеру, узнал, что матери прославленного советского писателя Александра Фадеева и большевика Всеволода Сибирцева, расстрелянного белогвардейцами весной 1920 года под Владивостоком, являлись родными сестрами. Обе жили в центре России, а их дети в годы революции встретились на берегах Тихого океана.

Таких историй и тайн еще полным-полно. Надо лишь побродить по задворкам и проникнуться духом старого города. И тогда откроется что-то необычное…