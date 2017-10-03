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Общество

Край направил молодежь в Сочи

Экспозиция Приморья на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, займет 44 квадратных метра в главном медиацентре, сообщили в пресс-службе края.

– На стенде будут представлены Дальневосточный федеральный университет, комплекс «Приморское кольцо», Приморский океанариум, Всероссийский детский центр «Океан». Также будет работать интерактивная площадка с технологией дополненной реальности «Дальневосточный леопард», на которой можно не только близко увидеть, но и погладить редкое животное – один из символов Приморья. Кроме того, на нашем стенде можно будет отправить открытку с символикой Приморья в любую часть мира, а также распечатать фотографию из соцсетей и получить в подарок сувенир, – отметил представитель краевого департамента по делам молодежи.

ДВФУ будет представлен макетом кампуса размером не более четырех квадратных метров с краткой информацией об основных характеристиках и достижениях вуза и видеорядом о жизни и деятельности университета. С помощью очков виртуальной реальности можно будет совершить экскурсию по университету.

Часть экспозиции, посвященная комплексу «Приморское кольцо», оснащена визуальным симулятором гонок на картах также с помощью VR-очков и кресла. Приморский океанариум представлен интерактивным столом, благодаря которому посетители смогут ознакомиться с экспозициями океанариума, получить информацию о морских жителях.

– На участие в фестивале свои заявки подали 553 жителя Приморья. Из них отбор прошли 56 человек по 20 профессиональным направлениям. Фестиваль объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой. Конкурс десять человек на место – это очень высокий показатель. Главным критерием отбора стал профессионализм ребят. Мы затронули тот пласт молодых специалистов, которые не были активно задействованы в общественной жизни, но каждый из них является новатором на своем рабочем месте, – подчеркнул председатель Приморского регионального комитета по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году Николай Селюк.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 в городе Сочи. Участниками станут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятия фестиваля кроме Сочи пройдут еще в 16 городах России, в том числе во Владивостоке – 15 и 16 октября.

Помогать в проведении молодежного фестиваля будут 5000 волонтеров, из которых 100 – приморцы. Они уже отправились в Сочи. Делегация нашего края вошла в пятерку самых многочисленных среди всех 85 субъектов России, особо подчеркнули в пресс-службе региона. Еще 30 волонтеров будут работать во Владивостоке.

Автор : Отдел новостей «В»

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