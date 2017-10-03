Как попасть в Корею, не покидая Владивостока?

​Грядущие выходные дни можно будет провести по-корейски. 14 и 15 октября ТРК «Седанка Сити» при поддержке администрации Владивостока приглашает на фестиваль корейской кухни, культуры и туризма.

С корейской стороны организаторами праздника выступили генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке, министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также Национальная организация туризма Кореи.

Для посетителей фестиваля подготовлены насыщенные развлекательная и кулинарная программы, которые пройдут в трех специализированных зонах.

На фудкорте предложат продегустировать и приобрести различные продукты, произведенные в Корее, традиционные для этой страны сладости, а также фрукты и овощи. Кроме того, известный кулинар из Сеула проведет мастер-класс по приготовлению блюд корейской кухни.

В зоне культуры посетителей научат мастерить из гофрированной бумаги цветки лотоса, которые можно будет оставить себе на память. Также желающие дамы смогут примерить традиционную корейскую одежду ханбок и сфотографироваться в ней.

Для самых маленьких гостей фестиваля подготовлена развлекательная программа. Дети смогут поиграть в мини-керлинг, украсить колоритные открытки печатками, нанести аквагрим с темой зимней Олимпиады 2018 года, которая, как известно, пройдет в корейском Пхенчхане.

Напомним, что по решению администрации Владивостока автобусы маршрута № 1 теперь ходят до Седанки, так что добраться на фестиваль и обратно не составит проблем для горожан.