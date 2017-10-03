Самые востребованные консультации – по вопросам ЖКХ и наследования

Юридические консультации «Закон для всех» возобновляются в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100 лет Владивостоку, 48).

Сегодня, 12 октября, как сообщили в пресс-службе мэрии, с 14.30 до 16.30 все желающие абсолютно бесплатно смогут получить рекомендации по самым разным правовым вопросам.

В библиотеке продолжается реализация совместного проекта муниципального учреждения «Владивостокская централизованная библиотечная система» и Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа по оказанию жителям приморской столицы бесплатной правовой помощи. Студенты, обучающиеся на кафедре права и социального обеспечения, совместно с преподавателями колледжа помогают решить юридические проблемы жителей города. Самые востребованные консультации – по вопросам ЖКХ, наследования, пенсионного обеспечения, прав сирот, уголовного права, прав при заключении и расторжении договора найма, возврата финансовых вложений.

Следующая консультация состоится 19 октября в 14.30. Библиотечная сеть Владивостока приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный. Телефон для справок 236-13-70.