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Не только овощи и рыба…

В эти пятницу-субботу, 13 и 14 октября, общегородская сельскохозяйственная ярмарка вновь развернется на центральной площади Владивостока.

…В минувшую субботу решила пройтись по торговым рядам, выстроившимся на площади Борцов за власть Советов. Несмотря на раннее утро, торговля уже шла бойко. Сюда каждый приходит за своим. Кому-то нужны овощи, сочные приморские яблоки и терпкий виноград, а кто-то, как я, отправляется в молочные ряды за свежей продукцией и к лоткам одного из приморских хлебокомбинатов, где уже не первый раз покупаю вкуснейшее печенье. Да и к прилавкам приморского консервного завода завернула – за тыквенной икрой и великолепным лечо.

Вот и на грядущую ярмарку обязательно схожу. Есть за чем. А вы, читатель, не забудете посетить ее ряды? Поверьте, без вкусной и полезной покупки не уйдете.

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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Не только овощи и рыба…

В эти пятницу-субботу, 13 и 14 октября, общегородская сельскохозяйственная ярмарка вновь развернется на центральной площади Владивостока.

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