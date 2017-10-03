Городской трамвай поздравили с юбилеем

Во Владивостоке отмечают 105 лет трамвайному движению.

В честь этой знаменательной даты на разворотном кольце остановки «Сахалинская» состоялись праздничные мероприятия. В них приняли участие представители администрации и думы города, сотрудники ОАО «Электрический транспорт», ветераны предприятия, школьники, представители общественности.

Сотрудников предприятия поздравил начальник управления транспорта администрации города Денис Ящук.

– Трамвай, который сейчас ходит по выделенному маршруту, по-прежнему играет существенную роль в пассажирских перевозках, и администрация города делает все возможное, чтобы сохранить этот вид транспорта во Владивостоке, – подчеркнул он. – И не только сохранить, но и обновить подвижной состав. И еще: наш трамвай – это не просто транспорт, но и элемент истории города. От всей души поздравляю специалистов предприятия и всех горожан с юбилеем трамвайного движения.

Со словами поздравлений в адрес коллектива предприятия выступили его директор Лилия Козлова, глава административно-территориального управления Ленинского района Владивостока Владимир Ковалевич, известный общественный деятель Александр Юртаев и другие гости. Торжества сопровождались концертной программой и завершились запуском в небо праздничных воздушных шаров.

В пресс-службе мэрии отметили, что ежегодно трамваи перевозят во Владивостоке около пяти миллионов пассажиров. Ко всем традиционным праздникам – 8 Марта, Дню Победы, Новому году – на линию выходят тематические вагоны. С историей краевого центра жителей города и его гостей знакомит музейный трамвай, скоротать время в поездке за чтением книги предлагает библиотечный вагон, учит детей правилам дорожного движения трамвай безопасности. Летом в благоприятную погоду пассажиры имеют возможность прокатиться в открытом ретровагоне.