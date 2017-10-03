Юных экологов поощрят подарками от мэрии

Второй этап экоакции «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» стартовал в школах приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Акция проходит в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Владивостока». За два дня учениками четырех школ собрано свыше 8 тонн макулатуры, 200 кг пластика и 32 батарейки. В осеннем этапе акции приняли участие школы № 52, 80, 21, 61. Отсортированные отходы направлены на муниципальное предприятие «Спецзавод № 1», откуда они отправятся на дальнейшую переработку.

Напомним: первый этап городской экологической акции «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» состоялся в апреле 2017 года. Тогда юные владивостокцы собрали 28 тонн макулатуры, 500 кг пластика и 270 кг использованных батареек и термометров.

– Всего в акции в этом году принимают участие 40 школ Владивостока, по 20 школ на каждом этапе, – рассказал координатор экологических проектов Алексей Карнаух.

– Проект «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» направлен на практическое освоение навыков раздельного сбора отходов, а также повышение экологической культуры и ответственности молодого поколения за состояние окружающей среды, – отметила главный специалист отдела организации природоохранных мероприятий администрации приморской столицы Лариса Ким.

Школы-победители (собравшие наибольшее количество макулатуры, пластика и батареек) получат ценные подарки и дипломы администрации Владивостока. Лидеры осенней акции будут награждены на красочном «Экошоу-2017», который состоится уже скоро – 24 октября – в концертном зале «Андеграунд» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Отметим, что администрация приморской столицы регулярно проводит для юных горожан мероприятия экологической направленности: уроки, экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, конференции и даже показы мод. Кроме этого, школьники и студенты активно принимают участие в акциях по селективному сбору мусора. Уже несколько лет подряд в городе осенью ежегодно проходит «Экошоу», на котором подводятся итоги вышеперечисленных мероприятий. Самые активные участники экологических мероприятий получают подарки от мэрии. Администрация города также поддерживает различные общественные инициативы в сфере экологии. Яркий тому пример – проект «Остров мечты».