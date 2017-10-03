Восемь женщин из Поднебесной – это балет

Во Владивостоке впервые выступит труппа Ляонинского балета Китая. На Приморской сцене Мариинского театра коллектив представит три показа оригинального спектакля «Восемь женщин» (26, 27, 28 октября) и гала-концерт (29 октября).

В основе сюжета оригинального спектакля история восьми молодых женщин – солдат секретного гарнизона Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, сражавшихся в сопротивлении во времена трагических событий японской оккупации Китая в 1930-х годах. Во время выполнения важного задания героини принимают решение пожертвовать своей жизнью ради спасения Родины. История их подвига спустя 77 лет вдохновила ляонинскую труппу на создание захватывающего балетного спектакля, который был отмечен высшей национальной премией Китая в области искусств Wenhua Prize в 2016 году, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Труппа Liaoning Ballet была основана в 1980 году в одной из северных провинций Китая и сегодня имеет славу одной из лучших в стране. В репертуаре коллектива представлены как спектакли классической традиции («Лебединое озеро», «Жизель», «Золушка», «Раймонда»), так и собственные балетные постановки («Лян и Чжу», «Последний император», «Лунный свет над прудом»). Артисты труппы постоянно сотрудничают с педагогами из России, США, Франции, Италии, Канады и других стран и неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов. Среди последних завоеваний ведущих солистов Liaoning Ballet – серебро и бронза XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, проходившего в июне 2017 года в Москве.