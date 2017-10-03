Душа китайская – вся нараспашку

Он смотрит на вас оценивающе и, можно сказать, иронично. Под этим тяжелым насмешливым взглядом поневоле поеживаешься. А он все смотрит и смотрит… Вот ведь упертый бык.

Да, именно так – «Упертый бык» – называется одна из самых ярких картин на выставке китайского художника Ван Вэньцзяна «Душа нараспашку». И на картине, как можно догадаться, изображен бык. Самый, казалось бы, обычный – сколько таких на фермах по всему Китаю, но только взгляд художника способен показать это животное зрителю так, чтобы оставить след в душе.

Выставка «Душа нараспашку», что проходит в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС, едва ли не впервые знакомит зрителей Владивостока с современной реалистичной китайской живописью, с автором, чей стиль отличается от других китайских художников.

«Иди медленнее, лошадка», «Деревня Тонцинь», «Маленький причал», «Кукуруза созрела», «Лучшая еда – это пельмени», «Я работаю в Хэндао», «Горы в окрестностях Дуннина» – названия работ (а всего их более 40), представленных на выставке, говорят сами за себя. Эти картины – результат постоянных поездок художника по родной стране, они рождены любовью к родине и желанием показать ее красоту.

– Когда сказали, что хотят увидеть мои работы во Владивостоке, я обрадовался, – говорит Ван Вэньцзян. – И сразу решил, что обязательно поеду на открытие лично – я много слышал от друзей о Владивостоке и очень хотел посетить.

За несколько месяцев подготовил довольно много картин, и большинство работ на выставке написаны специально для вернисажа во Владивостоке. Но есть и те, что выставлялись раньше, в частности, три года назад в Хабаровске.

Кстати, обычно пишу большие картины – два метра на метр, а для этой выставки сделал небольшие полотна.

Я часто езжу по Китаю, выбираюсь в далекие места своей страны на пленэры, собираю материал для будущих работ. И большинство моих картин – это реальная жизнь страны, те мгновения, которые я подметил и запечатлел. Я замечаю красоту природы, радость жизни, тончайшие моменты, которые подчас заметны не столько глазу, сколько сердцу, и стараюсь отражать их на своих полотнах. Да, положительные эмоции и радость – это видят люди на моих картинах, и если они улыбаются, светлеют лицами, глядя на мои работы, значит на полотнах не выдуманное, а истина. И для меня это дорого.

– У вас очень живые портреты, очень необычные. Одни названия чего стоят – «Шустрый худой Ли», «Самоуверенный Чень»…

– Когда пишу портрет, то всегда прислушиваюсь к чувству, которое испытываю к человеку, а я, как правило, пишу знакомых, своих коллег, которых хорошо знаю. И потому они получаются живыми, настоящими, не официозными.

– Ваша техника – крупные яркие мазки – характерна для современной живописи Китая?

– Это мой собственный стиль. Когда мои работы выставляют в Пекине, Харбине, Гуанчжоу или других городах Китая, профессионалы-коллеги и мои поклонники могут, не читая подпись, сразу сказать, что это работы Ван Вэньцзяна.

– Какое послание вы отправляете зрителю этой выставкой?

– Чтобы, познакомившись с моими работами, люди захотели узнать больше о живописи Китая, заинтересовались бы ею. А еще я хотел сказать, что в моих работах нет лжи. В них истина, и поэтому они вызывают такие положительные эмоции.

«Душа нараспашку» – эти слова очень точно отражают суть выставки Ван Вэньцзяна. Не зря известность художнику в свое время принесли портреты простых земляков – деревенских жителей Северного Китая. Быт, рабочие будни, праздники – все это написано с любовью, с добродушным юмором…

– Выставка очень приятная, она дает нам возможность познакомиться с другим Китаем, не таким, какой он в наших стереотипных представлениях, с Китаем обыденным, живущим своей жизнью – далеким от торговых улиц Суйфэньхе и Хуньчуня, пляжей Саньи и суеты Пекина, – говорит искусствовед Надежда Сухарева. – Также эта выставка показывает, что живопись Китая – это не только каллиграфия, тушь, мелкие мазки. Для нас это возможность посмотреть на работы художника, который воспитывался в традициях, близких русской живописи, реалистическому искусству. Он учился в Пекине и испытывал влияние советского реалистического искусства.

А сколько удовольствия принесла нам работа над переводом названий картин. Ван Вэньцзян – большой жизнелюб, он с доброй иронией относится к своим знакомым, к своим сюжетам, к самому себе. И его картины дарят зрителю переживания радости от полноты жизни, искренность и открытость.

Справка «В»

Ван Вэньцзян окончил Центральную академию искусств Китая, председатель Ассоциации художников города Муданьцзяна, постоянный участник и лауреат выставок в Китае, Токио, Сеуле, Сиднее.



