Ремонт дорог идет с опережением графика

Масштабный ремонт улиц Верхнепортовой и Всеволода Сибирцева по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке вышел на финишную прямую. Подрядные организации завершают укладку дорожного покрытия и готовятся к нанесению дорожной разметки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по устройству дорожного полотна на ул. Всеволода Сибирцева ведутся преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. Один за одним на объект подъезжают груженные горячим асфальтом грузовики, ведется укладка защитного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы идут с опережением графика, и при благоприятных погодных условиях асфальтирование здесь будет завершено до конца этой недели.

– Укладке финишного слоя на ул. Всеволода Сибирцева предшествовал большой комплекс работ. Подрядная организация провела работы по замене слабого грунта, устройству нижнего и выравнивающего слоев асфальтобетонного покрытия, восстановлению люков и решеток инженерных сетей, – уточнил главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Сергей Ткачев. – После устройства защитного слоя асфальтобетонного покрытия подрядная организация нанесет дорожную разметку. Работы идут с опережением графика и будут завершены в течение двух недель.

Стоит отметить, что в ходе ремонта на ул. Всеволода Сибирцева появилась полноценная пешеходная зона на всей улице. Это сделало передвижение пешеходов комфортным. Кроме того, строители установят леерное ограждение для безопасности горожан.

На 90 процентов завершены работы по ремонту ул. Верхнепортовой. Здесь заменили более шести тысяч бордюров, восстановили люки и решетки инженерных коммуникаций с заменой плит перекрытия. В минувшие выходные строители закончили укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона на основном участке дороги. Площадь нового дорожного покрытия составила около 31 тысячи квадратных метров. Уложено более 10 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Работы вышли на финишную прямую.

– Нам осталось выполнить незначительное количество работ: устройство асфальтобетонного покрытия на съездах и примыканиях к основной дороге, а также на небольшом участке пешеходной зоны. Планируем на текущей неделе выполнить работы по нанесению дорожной разметки, – комментирует заместитель директора строительной компании ООО «Автобан-ДВ» Михаил Гиндулин.

Как подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на всех этапах строительных работ проверяется качество уложенной асфальтобетонной смеси, а также сертификаты качества на используемые материалы.

Продолжаются строительные работы и на ул. Светланской. В минувшие выходные на участке от памятника морякам торгового флота до Дома офицеров флота компания-подрядчик выполнила укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на межпутье. Кроме того, продолжается демонтаж трамвайных путей в районе остановки общественного транспорта «ДВГТУ», а также от Дома офицеров флота до перекрестка ул. Светланской и ул. Уборевича.

Как отмечают специалисты, демонтаж трамвайных путей – дело дорогостоящее и весьма трудоемкое, но крайне необходимое. Шпалы и рельсы, находящиеся в полотне дороги, способствуют разрушению асфальтобетонного покрытия сначала в местах его примыкания к оголовкам рельс и далее по всей поверхности дорожного полотна.

Как уже писал «В», в этом году Владивосток вошел в число участников приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Будет заасфальтировано около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона, заменено порядка 30 тысяч бортовых камней.

Как стало известно РИА VladNews, на данные ремонтные работы выделено 623 млн рублей, в том числе из бюджета Владивостока – 62 млн рублей, из краевого бюджета – 249 млн рублей.

В рамках федерального проекта, как уточняет РИА VladNews, в городе будут отремонтированы:

– Ул. Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от ул. Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»). Общая протяженность участка 1,7 км. Ремонт на ул. Светланской еще не завершен. В настоящее время ведутся работы по демонтажу трамвайных путей и устройству основания на участке от опор Золотого моста до Дома офицеров флота. Выполняет работы компания ООО «Федералстрой».

– Ул. Выселковая. Общая протяженность ремонтируемого участка 1,66 км. На объекте выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом работ станет укладка защитного слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесение дорожной разметки. Выполняет работы компания ООО «Федералстрой».

– Ул. Гоголя. Общая протяженность ремонтируемого участка 0,25 км. Работы на объекте завершены. Подрядная организация ООО «Строй Сити» уже сняла деформированное покрытие и выложила выравнивающий слой из асфальтобетона, установила люки и ливневые решетки, нанесла щебеночно-мастичный асфальтобетон.

– Ул. Верхнепортовая. Общая протяженность ремонтируемого участка 2,83 км. Сейчас ведется устройство защитного слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, асфальтирование заездов на прилегающие территории. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

– Ул. Всеволода Сибирцева. Общая протяженность ремонтируемого участка 1,83 км. Подрядная организация ООО «Строй Сити» выполнила ремонт пешеходных зон, сетей ливневой канализации с заменой люков и решеток. В настоящее время ведется укладка покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

– Народный проспект. Общая протяженность ремонтируемого участка 1,53 км. Работы на объекте еще не завершены. Продолжается устройство тротуаров, замена люков и решеток инженерных сетей.

– Ул. Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 на ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 на ул. Фадеева). Общая протяженность ремонтируемого участка 2,68 км. На ул. Фадеева выполнен весь комплекс планируемых работ: отремонтированы пешеходные зоны, уложено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, заменены люки и решетки инженерных сетей. В ближайшие дни будет нанесена дорожная разметка.

Как сообщили РИА VladNews в городской администрации, работы по федеральному проекту завершатся к концу этого месяца.

В следующем году Владивосток также примет участие в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». В предварительный перечень улиц, которые будут отремонтированы в 2018 году, вошли ул. Светланская, Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ (от ост. «Фрегат» до ул. 40 лет ВЛКСМ), 50 лет ВЛКСМ (от ост. «Фрегат» до ост. «Трудовая»), Порт-Артурская, Русская, Спортивная, Нижнепортовая, Прапорщика Комарова (от Океанского проспекта вверх), Махалина (от церкви до ул. Светланской), Адмирала Кузнецова от ул. Адмирала Юмашева (1 км вниз), Карьерная, виадук на ул. О. Кошевого. В общей сложности будет отремонтировано 12,87 км дорог, на что будет выделено 534 млн рублей.