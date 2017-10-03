Бронзу отобрали на последних заездах

Владивостокские гонщики заняли третье место в чемпионате России по спидвею

Борьба за бронзовые медали командного чемпионата России по спидвею, развернувшаяся во Владивостоке на треке стадиона «Авангард», была крайне жесткой. В пылу борьбы гонщики сходили с трека, допускали фальстарты и даже совершили несколько серьезных столкновений.

Владивостокский «Восток» и спортивно-технический клуб «Октябрьский» (Башкирия) отношения выясняли 10 октября. Владивостокским гонщикам нужна была не просто победа, необходимо было получить разницу не менее семи очков. Дело в том, что в этом году командные соревнования по спидвею претерпели изменения. Сначала все команды откатались вкруг друг с другом, а затем началась борьба за прохождение в плей-офф.

Увы, команда «Восток» – чемпион-2016 – о золоте в этом году уже и не помышляла. Более того, чтобы попасть в тройку призеров, бороться пришлось до последнего заезда.

Напомним, что в круговом поединке клуб «Восток» разгромил «Октябрьский» со счетом 61:32. Но не смог противостоять лидерам чемпионата – командам «Турбина» и «Мега-Лада». Затем в стыковом матче за третье место, который прошел в городе Октябрьском, приморские гонщики проиграли со счетом 48:42. Поэтому поединок во Владивостоке за выход в плей-офф стал решающим для обеих команд.

– Команда была подготовлена на все сто процентов. Хотя гонка предстояла непростая, ведь гости вышли на нее, имея в запасе после соревнований в Октябрьском шесть очков. И я считаю, что в приморской столице перелом наступил лишь в предпоследнем заезде, – отметил главный тренер команды «Восток» Игорь Столяров.

И действительно, первые семь заездов счет оставался равным. Болельщики «Востока» волновались, а сами гонщики нервничали и допускали досадные ошибки. Так, в восьмом заезде владивостокский спортсмен Марк Карион неудачно попытался атаковать соперника, в результате чего оба врезались в борт. Марк, несмотря на сотрясение мозга (этот диагноз позже озвучил тренер. – Прим. ред.), смог самостоятельно покинуть трек, а вот его сопернику Арслану Файзулину понадобилась помощь медиков. Марк Карион был снят с заезда как виновник аварии, но команду выручил Виталий Котляр, пришедший первым.

– Помогли домашние тренировки, у меня все заезды получалось пройти с хорошими показателями, к тому же я точно подобрал настройки мотоцикла, – поделился секретом победы Виталий Котляр. – Вся команда старалась начиная с первой серии и, несмотря на ничейный результат в первой половине заездов, надежды не теряла.

Вслед за Котляром отрываться от «Октябрьского» начал Сергей Логачев, трижды сумевший принести в копилку команды заветные три очка. В итоге именно Логачев стал абсолютным лидером, заработав 17 баллов и обойдя доминировавшего весь вечер Дениса Гизатуллина из «Октябрьского».

Объявленный итог встречи – 50:39 в пользу «Востока» отозвался ревом восторга с трибун. Замерзающие на осеннем ветру зрители вмиг забыли о холоде, аплодируя и выкрикивая победные лозунги. Церемония награждения команды прошла под овацию, болельщики искренне радовались победе, и ступенька на пьедестале почета, которую занял «Восток», была уже и не так важна.

Кстати, накануне победного заезда в администрации Владивостока состоялось торжественное собрание, посвященное 55-летию со дня образования спидвейной команды «Восток». На встречу были приглашены ветераны клуба и спортсмены, выступающие за команду сегодня. С юбилеем «Восток» и его наставников поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

– Команда «Восток» по спидвею давно и по праву является спортивной визитной карточкой Владивостока. А первая победа команды в чемпионате страны в 1972 году стала общегородским праздником. Так случилось, что я тоже заболел спидвеем. Подсадил меня на этот спорт руководитель команды Константин Цыбулин. Хочется, чтобы и наш новый губернатор тоже стал болельщиком спидвея. Когда у нас будет встреча, мы обязательно с ним поговорим на эту тему, – отметил Константин Межонов.

Константин Межонов наградил памятными знаками, почетными грамотами и благодарностями администрации города присутствующих на собрании мастеров спидвея и мотоспорта, которые внесли свой вклад в развитие владивостокской команды «Восток»: Виктора Успенского, Владимира Емельянова, Валерия Зиганшина, Владимира Захарова, Николая Каратаева, Владимира Сандульского, Сергея Гаврилова, Владимира Нестерова, Григория Харченко, Аркадия Кононца, Игоря Столярова, Аркадия Сушкова, Сергея Шевченко, Константина Цыбулина и других, а также молодых спортсменов.