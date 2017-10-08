Собачий бумеранг, или Почему не стоит обижать маленьких

В соседнем доме у нас жила бабка. Нет, не бабушка – божий одуванчик, а именно бабка – исчадие ада. Этакая старуха с клюкой, которую, если бы она была чуть повыше ростом и поменьше весом, в темноте вполне можно было принять за смерть. Особенно если клюку заменить косой. Когда я говорю «клюка», я, конечно же, не имею в виду изящный посох, инкрустированный полудрагоценными камнями. По старой советско-русской традиции клюкой был черенок от лопаты, инкрустированный ржавыми гвоздями. И у бабки этой, как и положено нормальной ведьме, было домашнее животное. А так как старуха была не простой ведьмой, а исчадием ада, этих животных у нее было целых три.

Вот говорят, что притягиваются именно противоположности. В данном случае это был совсем другой вариант. С бабкой жили три мохнатые бестии. Собачонки, породы которых моя жена определяет одним емким словом – «невнятности». Этакие три комочка шерсти, наполненные на пятьдесят процентов ненавистью, на вторые пятьдесят – страхом. Постоянно трясущиеся и постоянно лающие на всех и вся мини-чудовища. Кавалькада выгуливающихся с бабкой «невнятностей» производила неизгладимое впечатление тем, что все три микроцербера были посажены на поводки, привязанные к клюке бабки. Создавалось впечатление, что они – секретное заклинание ведьмы, превращающее клюку в супероружие. Вот только, использовав его единожды, бабка не знала, как запихать эту гавкающе-мечущуюся свору обратно в черенок от лопаты, поэтому приходилось жить так.

То, что бабка выползает гулять, слышал наш двор и два соседних. Потому что, то ли шавки страдали клаустрофобией, то ли бабка не доверяла лифтам, но спускалась во двор она всегда по лестнице. А жила бабка этаже эдак на пятом. Спринтерскими способностями старуха не обладала, поэтому путь до улицы занимал минут десять. Десять минут собачьей какофонии в подъезде, разбавленной бабкиными криками на источники бешеного лая. Мне иногда казалось, что старуха, спускаясь по лестнице, поступала мудро, как бы давая всему доброму и чистому время найти укрытие и переждать этот ежедневный моцион сил зла (ну есть у меня черта – искать во всем хоть что-то хорошее).

По моим наблюдениям, бабка ни с кем во дворе не разговаривала, что неудивительно. Так как говорить на расстоянии вытянутого поводка, стараясь перекрикивать злобный лай трех бешеных глоток, по крайней мере, сложно. Ну и бог бы с ней, с бабкой этой. Бродит себе и бродит. Тем более что на улице она появлялась нечасто. Я, как и все остальные, старался обходить этот клубок ненависти ко всему живому стороной и был счастлив.

Был счастлив до тех пор, пока в моей жизни не появилась Маша. Полное имя Маши – Саннорал Драйв Амор-Амор. Маша – это немецкий боксер чистейших кровей с родословной от международной кинологической федерации. Почему Маша? Да потому, что подзывать собаку ее паспортным именем было бы глупо. Кроме того, что его на трезвую голову фиг выговоришь, так еще и случайные свидетели могут побить за маты в общественном месте. Сразу оговорюсь, что имя Маша придумали не мы, а заводчица. Я не сторонник называть животных человеческими именами. Но, как бы там ни было, имя это у собаки уже было, и мы решили его не менять.

Так вот, к моменту появления Маши в нашем доме она была щенком четырех месяцев от роду и совершенно умилительным созданием. Щенок немецкого боксера, до той поры как вырастет в грозную 30-килограммовую собаку, – абсолютная плюшка. Это не мини-вариант взрослой собаки. Пропорции тела совершенно другие. Отчего даже походка выглядит уморительной. И главное – щенков боксера совершенно никто не боится. Во всяком случае, Машу никто не боялся. И детвора, и взрослые во время прогулок сразу умилялись и лезли ее потискать, что Маше очень нравилось, ну а мы не особо это пресекали, потому что растили не монстра-убийцу, а верного друга и члена семьи. Маша, как и положено щенкам, обладала сверхлюбопытством, постоянно засовывая свой короткий нос во все. В нашем дворе было еще несколько собачников – хозяев довольно крупных и грозных пород, но Маша всегда со всеми договаривалась и прекрасно со всеми играла, умудрившись расшевелить даже старого стафа Ермолая. Детство Маши было наполнено добрыми людьми и добрыми собаками, а мир – ежедневными открытиями.

К сожалению, открытия эти были не всегда приятными… Так как щенок боксера никакой опасности для окружающих не представлял, основную часть времени Маша рассекала по прилегающим к дому косогорам и полянкам без поводка, и это важно. Потому что именно отсутствие короткого поводка на ошейнике Маши в тот день сыграло роковую роль. Непонятно, благодаря какому божественному проведению Маша, а она жила у нас уже пару недель, ни разу не встретилась с бабкой. То ли расписание наших прогулок не совпадало с потребностями старушечьей своры, то ли мы ходили разными путями, но факт остается фактом – Бог миловал.

К сожалению, по закону Мерфи, если что-то может случиться, оно обязательно должно будет произойти. И в один не самый лучший вечер наши траектории сошлись. Маша, изучая очередную бабочку, отбежала от меня довольно далеко, и в этот момент на улицу вывалилась старая ведьма со своей сворой. Новые собаки, конечно же, сразу вызвали жуткий интерес у молодого боксера, и Маша с наилучшими намерениями бесстрашно направилась к толпе орущих на все триста шестьдесят градусов шавок. Однако бабка со своими бестиями, судя по всему, мир уже познала и нового в нем не хотела. При приближении к ней щенка она начала истошно вопить и махать своей клюкой. Машу до того момента никто никогда не бил, и она решила, что с ней хотят поиграть. Потому траекторию движения не изменила, а скорость прибавила. Мелкие твари, скорее всего, ждали этого момента несколько лет, и, взбодренные бабкиным черенком от лопаты, они бросились в атаку. Все трое. Одновременно.

Прежде чем понять, что происходит, Маша была множественно покусана и, возможно (тут я утверждать не могу), огрета дьявольским посохом. Боксер рванул обратно к спасительному хозяину на ручки, а шавки вместе с бабкой еще долго истерили ей вслед. Так как я не видел, что бабка била мою собаку, то не стал разбираться со старухой, а унес испуганную Машу домой лечить стресс ласками и вкусняшками. С тех пор мы проходили мимо соседнего дома, осторожно прислушиваясь, не раздается ли истеричный лай трех мини-монстов. Но проходили дни, недели, месяцы, а наши пути так и не пересекались, чему и я, и Маша были несказанно рады. Маша подросла и окрепла, превратившись из неуклюжего щенка в красивого тинейджера, периодически подтверждая свою родословную победами на разных выставках. Но в душе она осталась тем же щенком, любопытным и дружелюбным. Заводчица при встречах называла Машу «космос», а Маша, несмотря на внушительный уже вес, все так же лезла на ручки. Дворовые дети в Маше не чаяли души, периодически превращая ее в ездовую собаку. Местные алкаши и неместные прохожие обходили Машу стороной, потому что первых она не любила и иногда на них гавкала, держась на безопасном расстоянии, а вторые не знали, что грозная на вид собака – до сих пор душка.

Но вот однажды случилось то, что должно было случиться. То ли слух меня подвел, то ли старая карга все же решила воспользоваться лифтом, но на нашем пути она появилась неожиданно. Маша в тот момент была не пристегнута к поводку и, увидев вываливающуюся из-за угла ведьмину кавалькаду во главе со старой перечницей, сразу побежала им навстречу. Несмотря на все мои команды, Маша никак не реагировала и лишь набирала скорость. Расстояние между нами было приличное, и бабка, скорее всего, нас не заметив, прикрикивая на свою беснующуюся свору, скрылась за углом прилегающего к дому гаража. Через пару секунд туда же нырнула Маша. А еще через секунду во дворе наступила тишина. Предчувствуя беду, я побежал. Забежав за угол, я увидел картину маслом: бабка, прижавшись к стене спиной, молча смотрела на Машу, а Маша молча смотрела на нее и улыбалась. Под правой лапой Маши тихо поскуливала шавка номер один, под левой – номер два, в зубах в ужасе замерла третья.

– Маша! Их нельзя есть! Они невкусные! – сказал я первое, что пришло в голову.

Маша посмотрела на меня, потом очень брезгливо положила на асфальт свою третью жертву и освободила первых двух. Шавки сразу же молча прижались к ногам хозяйки. Маша еще раз улыбнулась своими идеальными клыками бабке прямо в глаза, развернулась и с достоинством ушла в сторону своего дома.

– Извините! – совершенно искренне сказал я и последовал за своей собакой, краем глаза наблюдая за тем, как дьявольская свора во главе с хозяйкой в полной тишине по стеночке поползла в сторону своего подъезда.

С тех пор наши пути никогда не пересекались. Каждый раз, выводя свою орущую на весь двор кавалькаду, бабка внимательно вглядывалась вдаль, пытаясь высмотреть опасность в виде не забывающего детские обиды взрослого немецкого боксера.

От редакции

На наш взгляд, это история не только о бумеранге, возвращающем ваше отношение к миру, но, пожалуй, и об ответственности владельцев собак. Понятно, что каждому из них его питомец милее всех. И боксер без намордника и поводка, даже если он душка, – это тоже опасно. Как и мелкие злобные «несуразности». И еще эта история об уважении людей друг к другу. А вы как думаете?



