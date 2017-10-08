Празднует осень бал прощальный…

Удивительной красоты деньки дарит нам, владивостокцам, начало октября. Самая хрупкая красота – вот эта, осенняя. В ней еще видны яркие краски недавнего лета – летают над астрами и космеей бабочки, изумляет и восхищает прохожих вьющийся над бархатцами бражник: «Смотри, смотри – колибри!»
Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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