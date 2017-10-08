Празднует осень бал прощальный…

Удивительной красоты деньки дарит нам, владивостокцам, начало октября. Самая хрупкая красота – вот эта, осенняя. В ней еще видны яркие краски недавнего лета – летают над астрами и космеей бабочки, изумляет и восхищает прохожих вьющийся над бархатцами бражник: «Смотри, смотри – колибри!»

Море еще обманчиво приветливое, кажется, так и манит искупаться. Листья на деревьях не до конца утратили глубокий зеленый цвет. А небо такое по-летнему высокое…

Но скоро, очень скоро все сочные, теплые цвета уступят место бурому и желтому, завянут цветы, исчезнут бабочки… В свои права войдет поздняя осень. А там и зима. Так что предлагаем вам, читатель, вместе с нашим фотокором Алексеем Ворониным восхититься напоследок – до будущего лета – хрупкой красотой осенней природы.