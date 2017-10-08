На праздник железнодорожников прибыли поезда прошлого и настоящего

На железнодорожный вокзал Владивостока жители приморской столицы и ее гости отправились в прошедшую пятницу не для дальних поездок, а чтобы поздравить юбиляра – Дальневосточная железная дорога отмечала свое 120-летие.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поздравил с праздником ветеранов и работников железнодорожного транспорта, а также всех горожан.

– 120 лет назад была открыта Уссурийская железная дорога, которая положила начало Дальневосточной железной дороге и всей Транссибирской магистрали – самой протяженной в мире. Она с самого начала стала главным двигателем социально-экономического развития Дальнего Востока, расширения внешнеторговых связей, усиления стратегического влияния Владивостока. Именно благодаря прокладке железной дороги на карте страны появились многие новые населенные пункты. И сегодня, спустя 120 лет, железная дорога – основная транспортная опора экономической политики нашей страны. Благодаря вам, – обратился к виновникам торжества – железнодорожникам Константин Межонов, – Владивостокское отделение является ключевым подразделением ДВжд. Желаю каждому из вас активного жизненного и трудового тонуса и поступательного развития. Ритмичной вам работы и дальнейшего роста объемов перевозок. Продолжайте идти в ногу со временем и даже опережайте его. На целых 120 лет.

Как сообщила пресс-служба мэрии, и.о. главы города вручил благодарственные письма и подарки от администрации Владивостока коллективу Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», в том числе заместителю начальника Дальневосточной железной дороги Андрею Ваулину.

Рядом с памятником первому электропоезду для всех пришедших на праздник был организован концерт творческих коллективов. Разместилась здесь и книжная выставка, где можно было приобрести уникальные издания по истории российских железных дорог. Например, книги, посвященные трудовому подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, а также деятельности первого министра железных дорог Петра Мельникова и выдающегося академика Владимира Образцова. На память можно было приобрести очерки Зосима Крейниса «Железные дороги в городе – на земле и под землей…», «Как поезда самолеты догоняли» и другую литературу, а также тематические открытки.

Изюминкой праздника стал настоящий парад железнодорожной техники, а открыла его ручная путеводная тележка – родоначальница железнодорожного транспорта в России.

Среди представленной техники был также паровоз «Л», главный конструктор которого – Лев Лебединский. Этот паровоз специалисты называли одним из лучших в Советском Союзе. Железнодорожники называли его «Лебедянка» и «Лебедь».

Участником парада стал и грузопассажирский тепловоз 2М62У. Тепловозы данной серии работают на железных дорогах Венгрии, Германии, Монголии, Польши и Северной Кореи. На Дальнем Востоке, а также на Белорусской железной дороге тепловоз получил прозвище Муха.

Отметим, Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является основой транспортной системы Дальневосточного региона России. Эксплуатационная длина – 6795,5 км. Численность работников холдинга в границах дороги составляет около 80 тысяч человек. Ежегодно перевозит около 20 млн пассажиров.