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Транспорт

Два вагона – уже поезд

«Трансмашхолдинг» представил президенту новую электричку ЭП2Д

Одна из главных проблем в сфере пассажирских перевозок – физический износ и моральное устаревание подвижного состава. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на недавнем заседании президиума Госсовета, посвященном вопросам перевозок. Впрочем, участники этой встречи, посетив специализированную выставку, могли убедиться, что российские производители уже сегодня готовы выпускать новый транспорт с учетом разнообразных требований заказчика.

Особое внимание участники тематического заседания уделили пригородным железнодорожным перевозкам. И неслучайно: как для пассажирских компаний, так и для региональных властей пригородные электрички – больной вопрос. Закон обязывает местные власти организовать транспортное обслуживание пассажиров на всей территории региона, обеспечив при этом определенный баланс между разными видами транспорта, который прямо зависит от финансовых возможностей субъекта. С недавнего времени электричка стала в этом смысле более привлекательной: отечественные инженеры предложили способ кратного снижения расходов на покупку и обслуживание вагонов с помощью формирования составности поезда под потребности конкретного региона.

Решение этой проблемы воплотил в жизнь, а правильнее сказать – в серию, Демиховский машиностроительный завод (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). На прошедшей выставке образцы продукции завода были представлены президенту и членам президиума Госсовета. Речь идет об электропоезде ЭП2Д, который может включать в себя от 2 до 12 вагонов. Причем длину его регулировать просто. Например, возможен такой вариант: утром в условиях пика перевозок ходит электричка из четырех вагонов, а днем она расцепляется на две двухвагонные. Предусмотрена возможность создания поездов, способных работать на участках, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. Все это позволит сохранить маршруты даже в отдаленные районы, а также сократить расходы компаний-перевозчиков и региональных бюджетов.

Разумеется, ЭП2Д отличается от предшественников не только числом вагонов. Новый поезд стал более экономичным: разработчики снабдили его энергосберегающим комплектом оборудования, который позволяет экономить от 20 до 30 % энергии. Кроме того, на электропоезде установлен ряд систем диагностики оборудования. Они позволят вовремя предупреждать неисправности в работе систем поезда и быстро находить неполадки.

И все же первое, что бросается в глаза при взгляде на новые модели, – более комфортная обстановка. Неудобство старых электричек стало у россиян притчей во языцех, ведь там и «дует», и «двери хлопают», и «душно», и «шумно». В новых поездах ощущения куда более приятные.

Возможно, их самым ощутимым преимуществом по сравнению со старыми поездами станет наличие «умной» системы климат-контроля. Как утверждают инженеры, она более надежна, чем ранее использовавшиеся аналоги, и позволяет регулировать температуру не только в зависимости от того, какая погода за окном, но даже от наполненности салона. То есть душно там точно не будет.

Но не будет там и «дуть» – в новом электропоезде существенно лучше теплоизоляция. Достигается это благодаря особым материалам корпуса вагона, окнам и дверям новой конструкции, а также герметизированному переходу из вагона в вагон. Все это работает и на уменьшение шумоизоляции.

Новые электрички будут также более удобными и даже уютными – за счет новых сидений, узких коробов вентиляции, не мешающих ногам, просторных салонов. Цветовые решения также радуют: применяются ярко-синие, зеленые, красные цвета.

Куда приличнее будут в электропоездах и туалеты, которыми можно пользоваться в том числе и во время остановок. В туалетные комнаты головных вагонов можно заехать на инвалидной коляске. А подняться в поезд людям с ограниченными возможностями помогут специальные подъемники, которыми оборудованы вагоны.

Понятно, что сегодняшние поезда уже просто немыслимы и без электронных табло и экранов. Разработчики ЭП2Д разместили их не только в салоне – специально для того, чтобы пассажиры быстрее отыскали нужный состав на перроне, им сообщают о маршруте светящиеся буквы на окне каждого вагона поезда. Кроме того, во всех поездах этой модели предусмотрена установка системы Wi-Fi.

Демиховский завод уже сейчас готов выпускать порядка 500 новых вагонов в год, обеспечивая потребности пригородных компаний, а в конечном счете жителей тех отдаленных мест, которых лишь электричка связывает с Большой землей. 

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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