«Тайгер Микс»: завод открыт!

Завод по производству сухих строительных смесей «Тайгер Микс» провел день открытых дверей. Предприятие вошло в активную фразу производства.

Косметический ремонт в доме делал каждый из нас хоть раз в жизни. И если раньше затирка швов, шпатлевание, наклейка плитки вызывали трудности у неподготовленного человека, то сейчас специальные составы значительно упрощают дело. Особенно если они качественные.

– Мы хотим повысить культуру нанесения смесей – уйти от ручного смешивания цемента и песка на объекте, – объясняет руководитель отдела продаж «Тайгер Микс» Юлия Деньщикова. – Цементно-песчаные смеси, замешенные прямо на стройке, имеют множество недостатков. Так, не всегда удается добиться нужного качества смесей, зимой и вовсе песок бывает мерзлый, влажный, из него хорошую смесь не сделаешь. При использовании готовой ЦПС таких проблем не возникает.

«Тайгер Микс» работает с 2016 года. Год ушел на то, чтобы отладить работу как производства, так и сбыта. Специалисты смогли добиться стабильного качества продукции, отработать рецептуры основных видов смесей, пройти процедуру сертификации. Был построен склад для готовой продукции, дополнительный склад для хранения тары и добавок. Также была разработана ценовая политика, схемы отгрузки и взаимодействия с клиентами. Сейчас «Тайгер Микс» вышел на активную стадию производства.

Все дело – в скале

Стратегия завода рассчитана на пять лет. В будущем планируется расширить ассортимент выпускаемой продукции, однако сейчас производство будет обеспечивать строительный рынок основными базисными смесями. Самыми простыми и самыми доступными.

Прежде всего речь идет о ЦПС. Смесь выпускается двух марок – М150 и М200. Это универсальный вид продукции, подходящий для кладки стен и перегородок из всех видов кирпича, природного камня, мелкоштучных изделий и блоков, для выравнивания основания пола, оштукатуривания и ремонта стен.

Стандартные сухие строительные смеси содержат природный кварцевый песок, который в профильной сфере зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Во-первых, при замешивании смеси он принимает на себя часть воды, задерживает и впитывает ее. Позже, уже после ремонтных работ, влага начинает искать себе выход, просачиваться наружу, разрушая монолитность структуры. Влага в стройматериалах опасна еще и тем, что имеет свойство к расширению при плюсовой температуре, а при минусовой – наоборот, к сужению. Это также влияет на долговечность конструкций, выполненных из смесей с кварцевым песком.

В своих строительных смесях «Тайгер Микс» использует скальный песок. Это заметно даже по беглому осмотру: продукция нежно-голубого цвета, цвета скалы. Поверхность материала имеет однородную структуру, без блестящих кварцевых вкраплений и песчаных «веснушек». Благодаря своей мелкой дисперсности он увеличивает адгезию (сцепление) материала. Таким образом, трещин на стяжках, на штукатурке, на кладочных растворах не будет. Использование скального песка придает смесям надежность и устойчивость к внешней среде. Кстати, кладка с таким песком не нуждается в дальнейшей покраске, она сама по себе красива, естественна и являются хорошей альтернативой более дорогим штукатуркам «под бетон».

Качество – превыше всего

В рамках открытия производства для гостей – потребителей и специалистов строительной отрасли была устроена экскурсия по заводу. Люди смогли посмотреть, каким образом и в каких условиях производятся смеси.

Как известно, большинство сухих строительных смесей в Приморье поставляется из других регионов. Основные компоненты смесей «Тайгер Микс» – цемент и песок – местного производства, что гарантирует контроль всех производственных процессов.

– К вопросам контроля и качества на заводе подход серьезный, – уверяет генеральный директор завода «Тайгер Микс» Илья Немальцын. – У нас есть собственная аттестованная лаборатория, которая проводит все необходимые испытания. Мы контролируем качество входящего сырья и готовой продукции. Кстати, наличие собственной лаборатории позволяет делать подбор рецептур под конкретный проект. Заказы бывают разные, под разные поверхности нанесения смесей – везде нужен индивидуальной подход.

Расти и расти

Сейчас «Тайгер Микс» вышел на производительность 5 тонн в час, 125 тонн в сутки. Производству есть куда расти, его мощности рассчитаны на выпуск 10 тонн продукции в час. Вместимость склада – 1500 тонн готовой продукции, так что специалисты делают смеси про запас.

Готовая продукция тарируется в полипропиленовую тару – мешки по 25 кг. Такой мешок коробчатого типа – хорошая альтернатива бумажному. Он выдерживает большой насыпной вес, удобен при складировании. А самое главное – не боится влаги, что особо актуально в нашем приморском климате.

Мешки укладываются на паллеты на поддонах. В паллете 48 мешков – это 1,2 тонны. Работает один погрузчик. На сегодняшний день существует две схемы отгрузки. Первая – при заезде транспорта на территорию склада погрузка паллетов в бортовую машину. И вторая – отгрузка в контейнеры. Таким образом, смеси можно отгружать в любой тип транспорта в любое время. Завод работает под клиента и при необходимости отгрузки крупных заказов готов работать и в воскресенье, и круглосуточно – по предварительным заявкам.

К слову, предприятие находится в авангарде резидентов свободного порта. В марте 2016 года оно получило статус резидента и пользуется всеми преференциями и налоговыми льготами особого экономического положения. Таким образом «Тайгер Микс» имеет возможность предлагать свою продукцию по более низкой цене, не теряя в качестве.