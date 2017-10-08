«Тайгер Микс»: завод открыт!

Новостная лента
Октябрь, 10 вторник
00:16
Суд против автобусов во Владивостоке
00:16
Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" Эксклюзив
00:16
Игорь Пушкарев: Скоро вернёмся во Владивосток!
23:16
Во Владивостоке определен первый финалист чемпионата города по лапте
22:36
Приморцу грозит тюрьма за «художества» на вагонах Фото
21:38
В МФЦ Владивостока проведут консультации по защите прав потребителей
20:25
Огнеборцы Приморья потушили квартиру в Артеме
19:13
Неделя во Владивостоке началась с пяти тяжелых аварий Эксклюзив
18:36
Во Владивостоке разыскивается водитель, раздавивший ногу подростку Эксклюзив
18:03
Игорь Пушкарёв попросил горожан с пониманием отнестись к ремонту дорог Эксклюзив
18:01
Борис Кубай: Наводнения в Приморье могут повторяться ежегодно
17:48
Автоледи сбила подростка во Владивостоке Эксклюзив
17:36
Ревнивый военный жестоко избил двух человек в Приморье Фото
17:30
В Приморье по факту убийства шишкаря возбуждено уголовное дело
17:24
Автоледи на внедорожнике устроила смертельное ДТП во Владивостоке Эксклюзив
17:24
Страшная авария произошла в Приморье Фото
17:16
В Приморье легковушка «залетела» под каток Фото и Видео
17:12
Маленький мальчик впал в кому после аварии во Владивостоке Эксклюзив
17:00
Автомобилистка из Приморья протаранила забор ГАИ Фото
16:48
На Приморье обрушится циклон
16:36
Смертельное ДТП произошло в Приморье Фото
16:25
Пьяный автолюбитель решил необычным способом заехать на автостоянку Видео
16:14
В центре Владивостока временно ограничат движение автотранспорта Адреса
16:00
Владивостокский Hyatt продают, несмотря на запрет главы Приморья?
16:00
Во Владивостоке среди юных футболистов прошли соревнования, посвященные памяти Николая Дубинина Фото
15:48
В Приморье разыскивают родителей малолетних «воровок» Фото
15:37
Несоблюдение ПДД стало причиной серьезной аварии во Владивостоке Фото
15:26
Первенство города по боксу среди юношей и девушек прошло во Владивостоке Видео
15:14
В двух населенных пунктах Приморского края завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»
15:02
Чрезвычайная ситуация в Приморье становится масштабнее
14:50
Автомир Видеоверсия: Mitsubishi Pajero Evolution Видео
14:38
В Приморье разыскивают подозреваемого в убийстве шишкаря
14:25
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4214 (153) от 11 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навести в Приморье порядок
Поставить на «МАНах» крест
Урок истории: 1917-1922-й
Физрук из Владивостока получил награду в Кремле
Ровесники динозавров оказались голубых кровей
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Потребитель

«Тайгер Микс»: завод открыт!

Завод по производству сухих строительных смесей «Тайгер Микс» провел день открытых дверей. Предприятие вошло в активную фразу производства.

Косметический ремонт в доме делал каждый из нас хоть раз в жизни. И если раньше затирка швов, шпатлевание, наклейка плитки вызывали трудности у неподготовленного человека, то сейчас специальные составы значительно упрощают дело. Особенно если они качественные.

– Мы хотим повысить культуру нанесения смесей – уйти от ручного смешивания цемента и песка на объекте, – объясняет руководитель отдела продаж «Тайгер Микс» Юлия Деньщикова. – Цементно-песчаные смеси, замешенные прямо на стройке, имеют множество недостатков. Так, не всегда удается добиться нужного качества смесей, зимой и вовсе песок бывает мерзлый, влажный, из него хорошую смесь не сделаешь. При использовании готовой ЦПС таких проблем не возникает.

«Тайгер Микс» работает с 2016 года. Год ушел на то, чтобы отладить работу как производства, так и сбыта. Специалисты смогли добиться стабильного качества продукции, отработать рецептуры основных видов смесей, пройти процедуру сертификации. Был построен склад для готовой продукции, дополнительный склад для хранения тары и добавок. Также была разработана ценовая политика, схемы отгрузки и взаимодействия с клиентами. Сейчас «Тайгер Микс» вышел на активную стадию производства.

Все дело – в скале

Стратегия завода рассчитана на пять лет. В будущем планируется расширить ассортимент выпускаемой продукции, однако сейчас производство будет обеспечивать строительный рынок основными базисными смесями. Самыми простыми и самыми доступными.

Прежде всего речь идет о ЦПС. Смесь выпускается двух марок – М150 и М200. Это универсальный вид продукции, подходящий для кладки стен и перегородок из всех видов кирпича, природного камня, мелкоштучных изделий и блоков, для выравнивания основания пола, оштукатуривания и ремонта стен.

Стандартные сухие строительные смеси содержат природный кварцевый песок, который в профильной сфере зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Во-первых, при замешивании смеси он принимает на себя часть воды, задерживает и впитывает ее. Позже, уже после ремонтных работ, влага начинает искать себе выход, просачиваться наружу, разрушая монолитность структуры. Влага в стройматериалах опасна еще и тем, что имеет свойство к расширению при плюсовой температуре, а при минусовой – наоборот, к сужению. Это также влияет на долговечность конструкций, выполненных из смесей с кварцевым песком.

В своих строительных смесях «Тайгер Микс» использует скальный песок. Это заметно даже по беглому осмотру: продукция нежно-голубого цвета, цвета скалы. Поверхность материала имеет однородную структуру, без блестящих кварцевых вкраплений и песчаных «веснушек». Благодаря своей мелкой дисперсности он увеличивает адгезию (сцепление) материала. Таким образом, трещин на стяжках, на штукатурке, на кладочных растворах не будет. Использование скального песка придает смесям надежность и устойчивость к внешней среде. Кстати, кладка с таким песком не нуждается в дальнейшей покраске, она сама по себе красива, естественна и являются хорошей альтернативой более дорогим штукатуркам «под бетон».

Качество – превыше всего

В рамках открытия производства для гостей – потребителей и специалистов строительной отрасли была устроена экскурсия по заводу. Люди смогли посмотреть, каким образом и в каких условиях производятся смеси.

Как известно, большинство сухих строительных смесей в Приморье поставляется из других регионов. Основные компоненты смесей «Тайгер Микс» – цемент и песок – местного производства, что гарантирует контроль всех производственных процессов.

– К вопросам контроля и качества на заводе подход серьезный, – уверяет генеральный директор завода «Тайгер Микс» Илья Немальцын. – У нас есть собственная аттестованная лаборатория, которая проводит все необходимые испытания. Мы контролируем качество входящего сырья и готовой продукции. Кстати, наличие собственной лаборатории позволяет делать подбор рецептур под конкретный проект. Заказы бывают разные, под разные поверхности нанесения смесей – везде нужен индивидуальной подход.

Расти и расти

Сейчас «Тайгер Микс» вышел на производительность 5 тонн в час, 125 тонн в сутки. Производству есть куда расти, его мощности рассчитаны на выпуск 10 тонн продукции в час. Вместимость склада – 1500 тонн готовой продукции, так что специалисты делают смеси про запас.

Готовая продукция тарируется в полипропиленовую тару – мешки по 25 кг. Такой мешок коробчатого типа – хорошая альтернатива бумажному. Он выдерживает большой насыпной вес, удобен при складировании. А самое главное – не боится влаги, что особо актуально в нашем приморском климате.

Мешки укладываются на паллеты на поддонах. В паллете 48 мешков – это 1,2 тонны. Работает один погрузчик. На сегодняшний день существует две схемы отгрузки. Первая – при заезде транспорта на территорию склада погрузка паллетов в бортовую машину. И вторая – отгрузка в контейнеры. Таким образом, смеси можно отгружать в любой тип транспорта в любое время. Завод работает под клиента и при необходимости отгрузки крупных заказов готов работать и в воскресенье, и круглосуточно – по предварительным заявкам.

К слову, предприятие находится в авангарде резидентов свободного порта. В марте 2016 года оно получило статус резидента и пользуется всеми преференциями и налоговыми льготами особого экономического положения. Таким образом «Тайгер Микс» имеет возможность предлагать свою продукцию по более низкой цене, не теряя в качестве.

  

Автор : Кристина МУРЛЕЕВА

В этом номере:
Навести в Приморье порядок
Навести в Приморье порядок

Такое поручение дал Владимир Путин врио губернатора края Андрею Тарасенко

Поставить на «МАНах» крест
Поставить на «МАНах» крест

Почему УФАС и суд ставят интересы коммерсантов выше интересов горожан?

Урок истории: 1917-1922-й

Революцию Владивосток встретил мирно и по царю не страдал

Физрук из Владивостока получил награду в Кремле

Владивостокский учитель физкультуры Валерий Думлер отмечен кубком и премией на закрытии Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017», сообщает пресс-служба мэрии.

Ровесники динозавров оказались голубых кровей

Прямым путем из южноазиатских морей прибыла во Владивосток, в Приморский океанариум, группа редких гидробионтов – мечехвостов.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4213

Еще одно депутатское предупреждение
Скандальные долгострои врио губернатора взял под личный контроль
Вуз приглашает на экспериментариум и тараканьи бега
На побережье теперь на 180 мешков мусора чище
Трамвай теперь в музее
Городские власти призывают сообщать о незаконных вырубках деревьев

газета
газета "Владивосток" № 4212

Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
В Приморье грозят голодовкой и перекрытием федеральной трассы

газета
газета "Владивосток" № 4211

Между песнями и танцами взяли Берлин
Городской лес пересчитали и поставили на учет
Новые трубы позволят снизить теплопотери
Охотничьи угодья поделят на гектары
На кабана – только с разрешением
Покупателей автомобилей заманивали мифическими льготами

газета
газета "Владивосток" № 4210

Равнение на учителя
Такие разные, но все-таки вместе
Контрабандисты попались. На учениях
Международный конгресс рыбаков обещает стать особенным
О чем расскажет волшебный лотос?
Во Владивостоке появилась улица Клавдии Шульженко